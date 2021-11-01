Киберпреступнику из России предъявлено обвинение | Новости, спорт, вакансии

На прошлой неделе гражданин России из Якутска из региона Юго-Восточной Азии впервые предстал перед федеральным судом по обвинению в его предполагаемой роли в транснациональной киберпреступной организации.

Обвинение было объявлено в пресс-релизе прокуратуры США в Кливленде.

Согласно судебным документам, 38-летний Владимир Дунаев был членом транснациональной киберпреступной организации, распространявшей компьютерного банковского трояна и набор программ-вымогателей, известных как «Трикбот».

Дунаев, который был экстрадирован из Южной Кореи 20 октября, обвиняется в заговоре с целью совершения компьютерного мошенничества и кражи личных данных при отягчающих обстоятельствах, в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и банковских операций, в заговоре с целью отмывания денег, а также в многочисленных эпизодах интернет-мошенничества, банковского мошенничества и при отягчающих обстоятельствах. кража личных данных. Он не признал себя виновным и отказался от слушания.

В случае признания его виновным по всем пунктам обвинения Дунаеву грозит максимальное наказание в виде 60 лет лишения свободы.

Это дело, переданное американскому судье Соломону Оливеру-младшему, является результатом четырехлетнего расследования, проведенного полевым офисом ФБР в Кливленде.

«Trickbot атаковал предприятия и жертв по всему миру и заразил миллионы компьютеров с помощью краж и программ-вымогателей, включая сети школ, банков, муниципальных органов власти и предприятий в сфере здравоохранения, энергетики и сельского хозяйства», Об этом говорится в заявлении заместителя прокурора Монако Лизы О.

«Это второй оффшорный ответчик Trickbot, арестованный за последние месяцы … Еще один успех Министерства (юстиции), недавно созданный Рабочей группой по вымогательству и цифровому вымогательству, по демонтажу кластеров вымогателей и разрушению экосистемы киберпреступников, которая позволяет вымогателям существовать и угрожают жизнеспособности нашей инфраструктуры ».

Заместитель директора ФБР Пол Абате заявил, что преследование киберпреступников требует большого терпения, опыта и ресурсов.

«Но у ФБР долгая память, и оно будет гарантировать, что эти злоумышленники не смогут избежать обнаружения или избежать всего бремени правоохранительных действий». Мой отец сказал.

По словам исполняющего обязанности прокурора США Бриджит М. Бреннан из Северного округа Огайо, вредоносная программа Trickbot была разработана для кражи личной и финансовой информации миллионов людей по всему миру.

В обвинительном заключении утверждается, что с ноября 2015 года по август 2020 года Дунаев и другие похитили деньги, конфиденциальную информацию и повредили компьютерные системы. Чтобы увековечить преступную схему, обвиняемые якобы использовали сеть заговорщиков и независимых программистов, известную как Trickbot Group, для создания, распространения и управления вредоносным ПО Trickbot.

Согласно обвинительному заключению, Дунаев якобы был соучастником заговора, работая разработчиком вредоносного ПО для группы Trickbot. Дунаев якобы выполнял различные работы по поддержке вредоносного ПО Trickbot, в том числе помогал скрыть эту программу от обнаружения программным обеспечением безопасности.

Ранее в этом году Министерство юстиции объявило об аресте и суде над Аллой Витте, гражданкой Латвии, обвиняемой в ее участии в группе Trickbot.

Согласно судебным документам, вредоносная программа Trickbot была разработана для захвата учетных данных для входа в онлайн-банкинг и сбора другой личной информации, включая номера кредитных карт, электронные письма, пароли, даты рождения, номера социального страхования и адреса с зараженных компьютеров с помощью веб-инъекций. … и записывать нажатия клавиш. Более поздние версии Trickbot были адаптированы для упрощения установки и использования программ-вымогателей.

Согласно обвинительному заключению, ответчики использовали эти украденные учетные данные и другую личную информацию для доступа к онлайн-банковским счетам, осуществления несанкционированных электронных денежных переводов и отмывания денег через счета в США и за рубежом.