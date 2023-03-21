Киберспорт — это больше, чем просто студенческая игра

Для южноафриканца Арманда ван дер Кольве киберспорт означает гораздо больше, чем многие думают, поскольку талантливый геймер разделяет уникальный взгляд на все более престижный вид спорта, популярность которого продолжает расти во всем мире.

Геймер с юных лет, соревновательный характер Арманда и постоянная потребность в улучшении привели к тому, что он изучал видео о том, как оттачивать свои игровые навыки, поскольку он проводил много часов за экраном, продолжая заниматься своей страстью.

Сейчас он учится на втором курсе компьютерных наук в Университете Претории и должен совмещать игры с учебой, а также занять должность президента университетского киберспортивного клуба, который стремится создать больше возможностей для студентов-единомышленников-геймеров. И все это в условиях отключения электроэнергии по всей Южной Африке, поскольку часы, проведенные без электричества из-за энергетического кризиса в стране, означают, что после возобновления подачи электроэнергии придется принимать трудные решения.

«Участие в киберспорте означает, что мне действительно нужно правильно распоряжаться своим временем, заранее составлять графики и точно знать, сколько времени у меня есть», — говорит Арманд. «Это было очень сложно, особенно из-за распределения нагрузки. [power outages]. Это означает, что мне нужно учиться и делать домашнюю работу в течение сезона нагрузки и оставлять время, когда у меня действительно есть возможность тренироваться и соревноваться».

После успешного прохождения двух региональных чемпионатов и национальных испытаний 20-летний игрок был выбран представлять Южную Африку на 14-м чемпионате мира по киберспорту IESF на Бали. Это его второй шанс представить свою страну на международной арене после участия в студенческом турнире в России.

«Отбор в национальную команду был удивительным достижением, — говорит он.

«Я считаю, что уровень соревнований на Бали — это шаг вперед по сравнению с студенческим чемпионатом России из-за большого количества участвующих команд. Было представлено почти 120 разных стран, так что это был очень интересный опыт не только ощутить разнообразие, но и почувствуйте, как играют эти разные страны».

Арманд считает, что существует много неправильных представлений об игроках, чей спорт часто понимают неправильно.

«Перед турнирами я изо всех сил стараюсь каждый день ходить в спортзал, потому что это помогает быть в форме морально и физически, при этом играя по шесть часов в день», — говорит он.

«Многие считают, что геймеры не занимаются фитнесом и являются полными фанатами, что игры — это не спорт и не могут принести такого же признания и достижений, как другие виды спорта. Тем не менее, киберспорт может дать вам международное признание, а также награды.

«В последнее время я наблюдаю тенденцию к росту в киберспорте: все больше и больше команд соревнуются, делая турниры более захватывающими и конкурентоспособными».

Арман видит себя в будущем на профессиональной игровой сцене, но уверен, что его степень обеспечит наличие других потенциальных возможностей.

«После выпуска я хочу продолжить карьеру в игровой индустрии», — говорит он. «Тем не менее, игры очень конкурентоспособны, карьера всегда возможна, но мне нужно время, чтобы играть, как и в любом другом виде спорта.

«Только время покажет, что ждет меня в будущем. У меня есть много путей, на которых я могу оказаться, но один из них определенно связан с карьерой в соревновательных играх».