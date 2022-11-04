Киевляне по-новому отпраздновали извержение Крымского моста

Киев (Рейтер) — Жители столицы Украины Киева в пятницу получили новую почтовую марку в память о взрыве, который разрушил крупный мост, соединяющий Россию с Крымом, что нанесло удар по престижу президента России Владимира Путина.

«В мире нет региона, который бы не просил нас их (марку) прислать», — сказала Людмила Самойлова среди десятков людей, которые стояли в очереди за марками, когда они были выставлены на продажу на киевском почтамте.

«Мы отправили их в Америку, в Австралию», — сказала она, вклеивая марки в конверты. «Люди в восторге от этих событий и ждут хороших новостей».

Мост — демонстрация правления Путина и важный маршрут снабжения российских войск в Украине — был частично разрушен в результате взрыва в прошлом месяце. Россия обвинила Украину, но Киев не взял на себя ответственность.

На марках изображены мужчина и женщина, стоящие в позе на сломанном мосту и воспевающие известную сцену из фильма «Титаник», а сзади клубится дым.

Елена Туманская, родом из Крыма, сказала, что надеется разрушить мост.

«Надеюсь, справедливость скоро восторжествует», — сказала Туманская, добавив, что надеется посетить Крым следующим летом.

Украина заявляет, что однажды вернет себе Крым, захваченный российскими войсками в 2014 году.

В апреле Национальная почтовая служба выпустила марку, на которой украинский солдат делает резкий жест в сторону российского военного корабля. Его выставили на продажу после того, как взорвался и затонул головной корабль Черноморского флота России.

(Обложка) Написано Сергеем Карази и Андреем Примаченко, редактирование Дэвидом Люнгреном и Розальбой О’Брайен

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