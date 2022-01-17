Киевские дневники: Украинцы ждут вторжения Путина и ареста Порошенко

В ночь перед возвращением бывшего президента Украины Петра Порошенко в Киев, где ему может грозить арест по делу о политическом преследовании или очень неудачном политическом выборе времени, украинская столица окутана зимней атмосферой убийственного спокойствия.

Несколько дней назад завершилась неделя переговоров на высшем уровне между российскими и западными официальными лицами, и они ничего конкретно не добились для предотвращения возможной крупной войны. Обе стороны теперь достигли плато изматывающих ультиматумов и ультиматумов, и ситуация колебалась между дипломатией и войной.

Сообщения об увеличении концентрации российских войск вдоль границы с Украиной продолжают расти с каждым часом.

Социальные сети пестрят роликами, на которых российские поезда с военной техникой мчатся по заснеженным ландшафтам. Украинцы уже больше месяца живут в атмосфере аналитического угара. Едва ли успеешь уследить за последней статьей о России и Украине, которую надо читать, пока напишешь свою.

Примечательно, что, несмотря на ужасающую угрозу вторжения, нависшую над страной, администрация Зеленского, похоже, больше заинтересована в судебном преследовании бывшего президента.

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Реакция на всю эту драму как среди украинских элит, так и среди населения в целом была безрадостной. Новость о долгожданном аресте Порошенко по обвинению в государственной измене, по крайней мере, не вызывает раздражения у большинства. Депутат парламента от собственной фракции Порошенко вкратце сказал мне, что у здания суда может быть цирк. Люди дружно рассуждают о масштабах протестов, которые пройдут завтра.

Другие отчаянные новости появляются на экранах украинских телеканалов и в социальных сетях с психоделической регулярностью. Российские войска на границе. Были призваны русские резервисты. Были развернуты передовые ракетные комплексы и ударные вертолеты. Эти события трудно игнорировать, но ничего, кроме паники в Украине, они точно не вызвали.

Большинство моих личных знакомых просто предпочитают не обсуждать происходящее и не говорить, как они ко всему этому относятся. Им хорошо известно, что я нахожусь в тесном контакте со своими знающими коллегами в Вашингтоне, округ Колумбия, но меня мало интересуют последние события. «Все ваши люди в Вашингтоне в истерике», — сказал мне с улыбкой один из моих друзей-кинопродюсеров.

Товарищество Евразийского Конгресса Программа стипендий Евразийского конгресса Атлантического совета направлена ​​на информирование сотрудников Конгресса о текущих событиях в Евразийском регионе и вовлечение сотрудников в последние исследования Совета. Программа объединяет коллег-конгрессменов с нашим более широким сообществом, в которое входят ведущие эксперты из Украины, России, Центральной Азии и Южного Кавказа. Заявки открыты! По вопросам о программе обращайтесь к Шелби Маджид.

Годы жизни в состоянии постоянного волнения и неопределенности сделали украинский народ более стойким. Даже мокрота. Люди продолжают заниматься своей повседневной жизнью.

Американские знакомые и родственники на родине посоветовали мне иметь наготове аварийную «дорожную сумку» на случай, если возникнет необходимость срочно бежать. Но никто из моих друзей или членов семьи в Киеве или Одессе, похоже, не планировал эвакуироваться.

На самом деле, одна из ее подруг, перспективный молодой режиссер Анастасия Мамонтенко, должна выйти замуж в знаменитом отеле «Лондон» в Одессе на следующей неделе. Никто не удосужился отложить свадьбу. я принес ей книгу дада поэзия (Я снял фильм об А. Дада свадьба) и бутылку хорошего старинного французского вина с ее рождения в подарок на свадьбу.

Поздно вечером мне позвонил мой друг Хобарт Эрл, дирижер Большого американского оркестра Одесской филармонии. «Несмотря на все тучи в воздухе, а может из-за них, новогодний концерт ряд Он полностью распродан, — объявил он с ощутимым удовольствием.

Эрл говорит, что его беспокоит логистика предстоящих реставрационных работ в Одесской филармонии. Он также активно участвует в репетициях Третьей симфонии Аарона Коупленда, которую он будет ставить на следующей неделе.

Он сказал мне, что это величайшая американская симфония двадцатого века, и Коупленд начал ее сочинять в последний год Второй мировой войны. Долгожданное выступление в Одессе обещает стать безошибочным жестом стойкости и грации в стране, которая, несмотря на то, что находится в состоянии, которое часто кажется вечным беспорядком, обладает обоими качествами в изобилии.

Владислав Давидзон — внештатный научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета.

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Фото: Андреевская церковь на Андреевском спуске в Киеве. 24 декабря 2021 г. (Фото Максима Маросенко/NoorPhoto)