Киевский рейд убивает троих зажатых из укрытия и обстреливает русский город

Валентин Огириенко и Елена Гармаш

КИЕВ (Рейтер) — В четверг в результате продолжающихся авиаударов Москвы по Украине погибли еще три человека, в том числе девятилетняя девочка и ее мать, которых вывели из укрытия, а в результате обстрелов на западе России несколько человек получили ранения и потребовалась эвакуация.

Обе стороны, похоже, пытаются деморализовать и ослабить военный потенциал в преддверии давно обещанного украинского контрнаступления против вторжения России, длившегося 15 месяцев.

К ужасу всего мира, война унесла жизни десятков тысяч человек, миллионы перемещенных лиц, опустошила украинские города, а на этой неделе беспилотники нанесли новые удары по российской столице Москве.

Украина заявила, что сбила 10 баллистических и крылатых ракет в ходе 18-й атаки России на столицу Киев с начала мая. Но девятилетняя девочка, ее мать и еще одна женщина погибли, когда обломки ракеты упали возле бомбоубежища, в которое они пытались проникнуть.

«Вход был закрыт, может быть, там уже было пять-десять женщин с детьми», — рассказал местный житель Деснянского района Ярослав Рябчук. «Никто им не открыл. Они достаточно громко стучали… Они пытались войти в убежище, и им никто не открыл. Моя жена умерла».

Россия отрицает, что наносила удары по гражданским лицам или совершала военные преступления, но после вторжения 24 февраля 2022 года ее силы разрушали города и неоднократно наносили удары по жилым районам.

Кто нападает на Западную Россию?

Губернатор Белгородской области сообщил, что в результате обстрела через границу в западнороссийском городе Чебыкино до утра и до утра следующего дня восемь человек получили ранения.

В последние месяцы Белгород часто подвергался трансграничным нападениям, а некоторые деревни были ненадолго захвачены в мае во время вторжения. Москва обвиняет украинских «террористов» и своих военных, но Киев говорит, что работают антипутинские российские добровольцы.

«В районе Чебыкино продолжается обстрел ВСУ», — заявил губернатор Белгорода Вячеслав Гладков в видео, опубликованном в Telegram.

История продолжается

Мэр Белгорода, расположенного в 33 км от Чебыкино, сообщил, что для жителей Чебыкино готовятся эвакуационные пункты, в которых уже зарегистрировано 134 человека.

Россия заявляет, что украинские обстрелы ее приграничных районов в последние недели участились, параллельно с усилением ее ракетных и беспилотных атак на Киев.

Правительство президента Владимира Путина утверждает, что оно аннексировало части востока и юга Украины в ходе «специальной военной операции», чтобы «дискредитировать» своего соседа, защитить русскоязычное население и защитить свои границы от агрессивных амбиций Запада.

Киев и его западные союзники обвиняют Путина в варварском вторжении и имперском захвате земель.

На европейском саммите в Молдове президент Владимир Зеленский настаивал на том, чтобы Украина стала частью военного альянса НАТО, и повторил свой призыв к западным истребителям укрепить свои вооруженные силы.

«Вы поддержали наших людей, наших беженцев, которые бежали в первые дни войны, и мы никогда этого не забудем», — сказал Зеленский принимающей стороне, президенту Молдавии Майе Санду. «Наше будущее — в Европейском Союзе. Украина готова вступить в НАТО».

(Отчетность Феликса Лайта, Валентина Огиеренко, Елены Гармаш, Джона Айриша и Эндрю Грея; сценарий Эндрю Коуторна; редактирование Рассела)