КИЕВ, Украина (AP) — Не говорите Евгению Клопотенко, что борщ — это просто еда. Для него эта тарелка свекольно-мясного супа — воплощение всего, за что стоит Украина.
«Еда — это мощный социальный инструмент, с помощью которого вы можете объединить или разделить нацию», — сказал Клопотенко, самый известный шеф-повар Украины и человек, который в разгар кровавой войны руководил тем, что маловероятно стало культурной победой над Россией.
«Неизлечимый практикующий алкоголь. Ниндзя-путешественник. Первопроходец хардкорного твиттера. Злой нарушитель спокойствия».