Киевское «Динамо» выходит в квалификацию Лиги чемпионов. Эйндховен прогресс

Женева (AFP). Неожиданный выход киевского «Динамо» в Лигу чемпионов продолжился победой в дополнительное время над «Штурм Грац» в третьем квалификационном раунде во вторник.

Украинский клуб теперь находится в двух играх от прибыльного группового этапа Лиги чемпионов, поскольку в течение следующих двух недель им предстоит сыграть в плей-офф с «Бенфикой».

А голы защитника Константина Вивечаренко на 97-й минуте и полузащитника Виктора Цыганкова на 112-й минуте позволили «Динамо» одержать победу над Австрией со счетом 2:1 и по сумме двух матчей — 3:1.

Четыре квалификационных матча «Динамо» за последние 20 дней — единственные официальные матчи, которые он сыграл за весь год, потому что Россия была на их родине. Украинские клубы также рассчитывают на исчерпанные списки, не надеясь привлечь игроков из других стран.

Во втором квалификационном раунде подряд «Динамо» понадобилось дополнительное время и поздние голы в первом матче, чтобы пройти.

Следующим испытанием для «Динамо» и тренера-ветерана Мирчи Луческу станет двухматчевый плей-офф против «Бенфики», поскольку он попытается присоединиться к донецкому «Шахтеру» в групповом этапе Лиги чемпионов. «Шахтер» закрепил за собой место на вершине украинской Премьер-лиги, когда в прошлом сезоне от него отказались из-за войны.

«Динамо» примет «Бенфику» в первом матче на следующей неделе в Оде, Польша, где они проведут свои «домашние» матчи на чемпионате Европы. Российские команды были отстранены от участия в турнирах УЕФА и ФИФА.

«Бенфика» обыграла «Митьеланд» со счетом 7:2 по сумме двух матчей, а во вторник одержала победу над Данией со счетом 3:1.

ПСВ Эйндховен также нуждался в голе в дополнительное время от Люка де Йонга на 109-й минуте, чтобы обыграть «Монако» со счетом 3: 2 в матче и 4: 3 по сумме двух матчей.

После «Монако» на 89-й минуте чемпионы Европы 1988 года сравняли счет с мексиканским полузащитником Эриком Гутьерресом и сравняли счет 2:2. В прошлом году УЕФА отменил правило выездных голов, поэтому «Монако» не вышло вперед, когда общий счет был 3:3 после окончания основного времени.

Следующим матчем с «Эйндховеном» сыграют «Рейнджерс», которые обыграли бельгийского новичка «Юнион Сент-Жиллуаз» с двумя голами в первом матче и выиграли со счетом 3:0 в Глазго и 3:2 по сумме двух матчей.

Вместо этого «Унион», «Монако», «Шторм Грац» и «Митьеланд» выходят в групповой этап второй лиги Европы. Этот розыгрыш был проведен 26 августа.

Шериф выбыл во вторник и не вернется в групповой этап, поскольку год назад он начал свой первый сезон с победы над «Шахтером» и будущим чемпионом «Реалом».

Чемпионы Молдовы проиграли 2:1 на стадионе «Виктория Пльзень» и по сумме двух матчей вышли против чемпионов Чехии со счетом 4:2.

Затем Белзич встретится с Карабахом в квалификации после того, как шокировал действующего чемпиона Азербайджана Ференцвароша со счетом 3: 1 в Будапеште и вышел вперед со счетом 4: 2 по сумме двух матчей.

Норвежский клуб «Будё/Глимт» завоевывает себе репутацию в Европе после того, как в прошлом сезоне вышел в четвертьфинал Лиги конференций Европы и вышел в плей-офф Лиги чемпионов, сыграв вничью 1:1 в Литве, что завершилось победой над «Альгирисом» с общим счетом 6:1.

Бодо/Глимт Динамо примет Загреб на следующей неделе после того, как хорватские чемпионы выиграли дома со счетом 4:2 над Лудогорцем со счетом 6:3 по сумме двух матчей.

«Лудогорец» завершил матч в составе восьми человек и получил три красные карточки, начиная с полузащитника Доминика Янкова на 17-й минуте.

Белградская «Црвена Звезда», обладатель Кубка европейских чемпионов 1991 года, одержала победу над армянским «Пиоником» со счетом 2:0 при общем счете 7:0.

«Маккаби Хайфа» ждет «Црвену Звезду» в квалификации, несмотря на поражение со счетом 2:0 на Кипре от «Аполлона». «Маккаби» выиграл первый матч со счетом 4:0.

Национальные чемпионы, выбывшие во вторник, теперь переходят в отборочные матчи Лиги Европы на следующей неделе.

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