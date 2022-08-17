Киевское «Динамо» уступило «Бенфике» со счетом 2:0 в первом матче Лиги чемпионов.

Лодзь, Польша (AFP) – Маловероятная попытка киевского «Динамо» выйти в Лигу чемпионов столкнулась с жесткой командой «Бенфика», которая выиграла со счетом 2:0 в первом матче плей-офф в среду.

Пятый квалификационный матч Лиги чемпионов «Динамо» был сыгран в прошлом месяце в Польше, потому что оно не могло принимать матчи УЕФА в Украине во время российского вторжения, которое началось в феврале.

«Бенфика» начала уверенно и вышла вперед на девятой минуте, когда бразильский защитник Жилберту вмешался в атаку и забил с нарастающего удара.

Нападающий сборной Португалии до 21 года Гонсало Рамос удвоил трансферную цель для нескольких команд, поднявшись на 37-е место после передачи Давида Нереса.

Рамоса, оформившего хет-трик в третьем раунде квалификации против «Мидтьелланда», во втором тайме заменил бывший нападающий «Динамо» Роман Яримчук.

«Бенфика» примет ответный матч в Лиссабоне в следующий вторник, и на карту поставлено место в прибыльном групповом этапе.

Украинская команда «Шахтер» уже вышла в групповой этап из 32 команд.

В других матчах первого матча плей-офф во вторник хайфский «Маккаби» обыграл белградскую «Црвену Звезду», победителя Кубка Европы 1991 года, со счетом 3:2, а «Карабах» сыграл вничью 0:0 с Викторией Пльзень.

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