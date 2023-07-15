нетКиевская мэрия на заседании 13 июля приняла решение запретить публичное использование развлекательной продукции на русском языке, сообщила сегодня украинская независимая газета «Евромайдан».

Решение запрещает публичную выставку «продуктов культуры» на русском языке, включая музыку, спектакли, концерты, книги, произведения искусства, аудиовизуальные произведения, изделия ручной работы, а также культурные и образовательные услуги.

«Необходимо защитить украинское информационное пространство от смешанного влияния оккупационного государства, которое пытается уничтожить украинскую национальную идентичность, культуру, традиции, обычаи и историческую память», — цитирует то же издание Вадима Васильчука, председателя Постоянной комиссии по Образование, наука, молодежь и спорт, что России не место в сердце нашей столицы.

Васильчук добавил, что материальные и духовные артефакты, представляющие художественный, исторический, этнологический и научный интерес, также будут запрещены и должны храниться, воспроизводиться и сохраняться в соответствии с законодательством Украины.

В тот же день Киевсовет принял постановление о сносе или перемещении 69 монументов, монументов и декоративных элементов, связанных с постсоветским пространством или Россией.

В ноябре прошлого года Киевская палата полностью исключила преподавание русского языка из учебных программ муниципальных учреждений в дошкольном и общем среднем образовании.

Киев был одним из городов, наиболее сильно пострадавших от российских авиаударов после военного вторжения московских войск в Украину 24 февраля прошлого года, которое было широко осуждено международным сообществом и оправдано президентом России Владимиром Путиным. Дензин и милитаризация украинского режима с целью защиты России.

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