Киев заявляет об «удивительном» прогрессе на востоке Украины

Киев заявил в субботу, что его войска молниеносно наступали на востоке страны в ходе неожиданной контратаки с целью отвоевать территорию, отошедшую к России вскоре после вторжения в Москву в феврале.
Тем временем министр иностранных дел Германии Анналина Барбок прибыла в украинскую столицу с неожиданным визитом, который, по ее словам, свидетельствует о поддержке Берлином Украины в ее борьбе против России.
«Украинские силы продвигаются на востоке Украины, освобождая новые города и села. Их мужество, наряду с военной поддержкой Запада, приносит поразительные результаты», — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Великобритании Оле Николенко в своем заявлении в социальных сетях.
«Важно продолжать отправку оружия в Украину. Поражение России на поле боя означает мир в Украине», — добавил он.
Он оценил темпы украинских завоеваний после того, как президент Владимир Зеленский поздно вечером в пятницу объявил, что его войска отбили около 30 городов и сел на северо-востоке Харьковской области в рамках зачистки.
Наступление украинцев, похоже, застало российские войска врасплох.
В пятницу Москва неожиданно объявила об отправке в Харьков подкреплений. В государственных СМИ появились кадры, на которых танки, артиллерия и машины поддержки движутся колоннами по грунтовым дорогам.
Самым крупным городом, который снова попал в руки украинцев, является Балаклия, в котором до войны проживало около 26 000 человек.
В субботу украинские силы заявили, что они вошли в город Кобянск на востоке Украины, крупный узел снабжения, который в течение нескольких месяцев был оккупирован вторгшимися российскими войсками.
Украинский спецназ разместил в социальных сетях фотографии, на которых, по их словам, запечатлены их офицеры «в Кобянске, который всегда был и всегда будет украинским».
Региональный чиновник отдельно разместил фото украинских солдат в городе на востоке Украины с населением около 27 тысяч человек и написал, что «Кобянск — это Украина».
Захват городских центров, таких как Кобянск и Изюм на юге, станет серьезным ударом по способности России эффективно снабжать позиции на восточной линии фронта.
Журналисты AFP сообщают, что в одном из сел, захваченных наступающими украинцами, были обрушены электрические опоры, разбросаны по земле провода и разрушены дома.
«Это было пугающе», — сказал 61-летний Анатолий Васильев, вспоминая бой ранее на этой неделе, когда украинские войска отбили деревню у русских.
Повсюду были взрывы и взрывы».
Барбук была в Киеве в субботу во время своей второй поездки в Украину, которая состоялась через неделю после того, как премьер-министр Украины Денис Шмяль посетил Берлин, где он повторил призыв Киева к оружию.
«Сегодня я поехала в Киев, чтобы показать, что они могут продолжать рассчитывать на нас. И что мы будем продолжать поддерживать Украину столько времени, сколько необходимо, посредством поставок оружия, гуманитарной и финансовой поддержки», — сказала она.
За последние недели Германия отправила в Киев гаубицы, ракетные установки и зенитные ракеты, часть арсенала, предоставленного Западом, который, по словам наблюдателей, нанес ущерб российским поставкам и возможностям управления.
Визит Барбока последовал за поездкой госсекретаря США Энтони Блинкена, который пообещал предоставить Украине военный пакет, оцениваемый в 3 миллиарда долларов.
На встрече в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Блинкен сказал, что стремление России отправить подкрепление показывает, что Москва платит «огромные расходы» в попытках захватить, а затем захватить украинскую территорию.
Однако российские войска по-прежнему наносили тяжелый урон бомбардировками города Харькова и промышленной зоны Донбасса на востоке.
Олег Сенегубов, глава Харькова, заявил, что в результате российской бомбардировки были ранены 14 мирных жителей.
При этом два человека погибли, сообщил Павел Кириленко, глава Донецкой области, входящей в состав Донбасса.
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