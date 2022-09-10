Киев заявляет об «удивительном» прогрессе на востоке Украины

Киев заявил в субботу, что его войска молниеносно наступали на востоке страны в ходе неожиданной контратаки с целью отвоевать территорию, отошедшую к России вскоре после вторжения в Москву в феврале.

Тем временем министр иностранных дел Германии Анналина Барбок прибыла в украинскую столицу с неожиданным визитом, который, по ее словам, свидетельствует о поддержке Берлином Украины в ее борьбе против России.

«Украинские силы продвигаются на востоке Украины, освобождая новые города и села. Их мужество, наряду с военной поддержкой Запада, приносит поразительные результаты», — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Великобритании Оле Николенко в своем заявлении в социальных сетях.

«Важно продолжать отправку оружия в Украину. Поражение России на поле боя означает мир в Украине», — добавил он.

Он оценил темпы украинских завоеваний после того, как президент Владимир Зеленский поздно вечером в пятницу объявил, что его войска отбили около 30 городов и сел на северо-востоке Харьковской области в рамках зачистки.

Наступление украинцев, похоже, застало российские войска врасплох.

В пятницу Москва неожиданно объявила об отправке в Харьков подкреплений. В государственных СМИ появились кадры, на которых танки, артиллерия и машины поддержки движутся колоннами по грунтовым дорогам.

Самым крупным городом, который снова попал в руки украинцев, является Балаклия, в котором до войны проживало около 26 000 человек.

В субботу украинские силы заявили, что они вошли в город Кобянск на востоке Украины, крупный узел снабжения, который в течение нескольких месяцев был оккупирован вторгшимися российскими войсками.

Украинский спецназ разместил в социальных сетях фотографии, на которых, по их словам, запечатлены их офицеры «в Кобянске, который всегда был и всегда будет украинским».

Региональный чиновник отдельно разместил фото украинских солдат в городе на востоке Украины с населением около 27 тысяч человек и написал, что «Кобянск — это Украина».

Захват городских центров, таких как Кобянск и Изюм на юге, станет серьезным ударом по способности России эффективно снабжать позиции на восточной линии фронта.

Журналисты AFP сообщают, что в одном из сел, захваченных наступающими украинцами, были обрушены электрические опоры, разбросаны по земле провода и разрушены дома.