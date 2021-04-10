Киев заявляет, что не будет атаковать пророссийских сепаратистов

Украина заявила в пятницу, что не будет начинать наступление против пророссийских сепаратистов, которые контролируют два региона на востоке, поскольку нарастают опасения по поводу серьезной эскалации затяжного конфликта.
Заявление появилось после драки между украинец Армия и Сепаратисты Усилить в последние недели и Россия Войска сосредоточились на границе.
Руслан Хомчак, начальник Генштаба ВСУ, заявил: «Временное силовое освобождение оккупированных территорий неминуемо приведет к гибели большого количества мирных жителей и ранениям в армии, что неприемлемо для Украины». Текущая ситуация.
Он обвинил Москву в использовании «запугивания и шантажа с применением военной силы» для обострения ситуации.
«Украину поддерживает весь цивилизованный мир. Не только мы противостоим врагу», – добавил Хомчак.
Белый дом заявил в четверг, что численность российских войск на границе с Украиной сейчас больше, «чем когда-либо с 2014 года», когда на востоке Украины впервые вспыхнула война после аннексии Крыма Россией.
На фоне обострения боевых действий президент Украины Владимир Зеленский в четверг посетил Линию Восточного фронта, где провел ночь.
«Здесь определяется судьба нашей страны», – сказал Зеленский в Facebook, а фотографии, опубликованные его офисом, запечатлели его в окопах, в каске и бронежилете, рукопожатия с солдатами.
Зеленский, призвавший НАТО Чтобы ускорить присоединение его страны к коалиции в поддержку Украины, он заявил в четверг, что посетил места, где в последние недели были убиты и ранены украинские солдаты.
По его словам, с начала года было убито 26 украинских солдат по сравнению с 50 за весь 2020 год.
Конфликт на русскоязычном востоке Украины с 2014 года унес более 13000 жизней.
(AFP)
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