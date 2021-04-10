Киев заявляет, что не будет атаковать пророссийских сепаратистов

Украина заявила в пятницу, что не будет начинать наступление против пророссийских сепаратистов, которые контролируют два региона на востоке, поскольку нарастают опасения по поводу серьезной эскалации затяжного конфликта.

Заявление появилось после драки между украинец Армия и Сепаратисты Усилить в последние недели и Россия Войска сосредоточились на границе.

Руслан Хомчак, начальник Генштаба ВСУ, заявил: «Временное силовое освобождение оккупированных территорий неминуемо приведет к гибели большого количества мирных жителей и ранениям в армии, что неприемлемо для Украины». Текущая ситуация.

Он обвинил Москву в использовании «запугивания и шантажа с применением военной силы» для обострения ситуации.

«Украину поддерживает весь цивилизованный мир. Не только мы противостоим врагу», – добавил Хомчак.

Белый дом заявил в четверг, что численность российских войск на границе с Украиной сейчас больше, «чем когда-либо с 2014 года», когда на востоке Украины впервые вспыхнула война после аннексии Крыма Россией.

На фоне обострения боевых действий президент Украины Владимир Зеленский в четверг посетил Линию Восточного фронта, где провел ночь.

«Здесь определяется судьба нашей страны», – сказал Зеленский в Facebook, а фотографии, опубликованные его офисом, запечатлели его в окопах, в каске и бронежилете, рукопожатия с солдатами.

Зеленский, призвавший НАТО Чтобы ускорить присоединение его страны к коалиции в поддержку Украины, он заявил в четверг, что посетил места, где в последние недели были убиты и ранены украинские солдаты.

По его словам, с начала года было убито 26 украинских солдат по сравнению с 50 за весь 2020 год.

Конфликт на русскоязычном востоке Украины с 2014 года унес более 13000 жизней.

(AFP)