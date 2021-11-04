Киев заявляет, что после учений численность российских военнослужащих составляет около 90 тысяч человек у границы с Украиной

КИЕВ (Рейтер). По сообщению Министерства обороны Украины, Россия оставила воинские части недалеко от границы с Украиной после учений, поскольку численность российских войск в регионе сейчас составляет 90 000 человек.

Поздно вечером во вторник министерство сообщило, что российские вооруженные силы недавно провели серию крупномасштабных учений, в том числе с ВДВ.

В нем добавлено, что после обучения части 41-й армии остались в тылу в 260 километрах (160 милях) от украинской границы.

«Следует отметить, что Российская Федерация периодически прибегала к практике переброски и накопления воинских частей для поддержания напряженности в регионе и политического давления на соседние страны», – сказано в сообщении.

Этой весной Москва огорчила Киев и западные столицы, сосредоточив более 100 000 военнослужащих вдоль границы с Украиной, хотя позже приказала им вернуться на базу.

В понедельник министерство обороны Украины опровергло сообщение СМИ о том, что Россия усилила свои силы на границе, заявив, что не заметило увеличения численности войск или оружия.

Информационное агентство POLITICO сообщило, что коммерческие спутниковые снимки, сделанные в понедельник, подтвердили недавние сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной.

На спутниковых снимках, предоставленных американской космической компанией Maxar Technologies, около российского города Ельня, примерно в 250 км к северу от границы с Украиной, видно около 1000 военных машин.

«Судя по обзору недавних спутниковых снимков, оборудование (которое включает танки, бронетранспортеры, самоходную артиллерию и сопутствующее вспомогательное оборудование), вероятно, начало прибывать в этот район в конце сентября», – сказал Максар в своем электронном комментарии.

Кремль отверг этот отчет и заявил в среду, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где она считает это необходимым.

Отношения между Киевом и Москвой ухудшились с 2014 года, когда Россия аннексировала украинский полуостров Крым и разразилась война между украинскими силами и поддерживаемыми Россией сепаратистскими силами на востоке Украины, в результате которой, по словам Киева, погибло 14000 человек.

(Репортаж Павла Политюка; дополнительный репортаж Глеба Столярова и Марии Цветковой в Москве. Редакция Ангуса МакСуэна и Ника Макфи)