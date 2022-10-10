Киев и несколько украинских городов обстреляли российские ракеты в час пик

В понедельник Россия нанесла смертоносный шквал ударов по нескольким украинским городам, уничтожив гражданские объекты, в том числе центр Киева, где погибли по меньшей мере восемь человек.

Интенсивная атака, длившаяся несколько часов, была внезапной военной эскалацией со стороны Москвы.

Это произошло на следующий день после того, как президент России Владимир Путин назвал субботний взрыв огромного моста, соединяющего Россию с аннексированным Крымом, террористическим актом, организованным украинскими спецслужбами.

По предварительным данным, советник МВД Украины Ростислав Смирнов заявил, что только в результате одного нападения на Киев погибли по меньшей мере восемь человек и 24 получили ранения.

Постоянные обстрелы крупных городов поражают как жилые районы, так и критически важные объекты инфраструктуры, что предвещает значительную эскалацию войны на фоне успешного контрнаступления украинских войск в последние недели.

Это произошло всего за несколько часов до того, как Путин должен был встретиться со своим Советом Безопасности, поскольку война Москвы в Украине приближается к своему восьмимесячному завершению, а Кремль оправляется от унизительных поражений на полях сражений в районах, которые он пытается аннексировать.

Мэр Виталий Кличко заявил, что взрывы произошли в столичном Шевченковском районе, большой площади в центре Киева, которая включает в себя исторический Старый город, а также многие правительственные учреждения.

Несколько забастовок произошло возле правительственного района в символическом центре столицы, где расположены парламент и другие важные достопримечательности.

Стеклянная башня, в которой располагались офисы, была сильно повреждена, и большая часть ее тонированных голубых окон была разбита.

Жители были замечены на улицах с пятнами крови на одежде и руках. Молодой человек в синей куртке сидит на полу, а фельдшер наматывает ему на голову повязку.

Там была женщина, обмотанная вокруг головы бинтами, и перед ее блузки была забрызгана кровью. Также были повреждены или полностью уничтожены несколько автомобилей. Сирены неоднократно звучали по всей стране и в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска запустили десятки иранских ракет и беспилотников по Украине.

Генштаб ВСУ сообщил, что по украинским объектам было выпущено 75 ракет, 41 из которых была нейтрализована средствами ПВО.

В видеообращении Зеленский сказал, что целями были гражданские районы и энергетические объекты в 10 городах. Зеленский заявил, что они (россияне) сознательно выбрали такое время и такие цели, чтобы нанести максимальный ущерб.

Утренние забастовки вернули киевлян в приюты впервые за несколько месяцев. Городское метро приостановило движение поездов и снова сделало станции бомбоубежищами.

В то время как сирены воздушной тревоги продолжали звучать на протяжении всей войны в крупных украинских городах по всей стране, многие украинцы в Киеве и других регионах, которые пережили месяцы затишья, начали игнорировать их предупреждения и заниматься своими делами в обычном режиме.

Это изменилось в понедельник утром. Обстрелы достигли Киева в начале утреннего часа пик, когда пассажиропоток начал восстанавливаться.

По крайней мере, один из автомобилей, которые врезались в Киевский национальный университет, по-видимому, был пассажирским микроавтобусом, известным как маршрутка, популярной, хотя и часто переполненной, альтернативой городским автобусным маршрутам и маршрутам метро.

Неподалеку как минимум один удар пришелся на Народный парк Шевченко, оставив большую яму возле детской площадки.

Депутат Верховной Рады Леся Василенко опубликовала в Twitter фотографию, на которой видно, что у главного корпуса Киевского национального университета в центре Киева произошел как минимум один взрыв.

В других местах Россия наносила удары по гражданским районам и энергетической инфраструктуре, при этом сирены звучали в каждом регионе Украины, за исключением аннексированного Россией Крыма, в течение четырех часов подряд.

Журналисты Associated Press в Днепре видели тела нескольких убитых на промплощадке на окраине города. На территории выбиты окна, на улице разбросано стекло. Пострадало здание связи.

Украинские СМИ также сообщали о взрывах в ряде других мест, в том числе в западном городе Львове, который был убежищем для многих людей, спасающихся от боевых действий на востоке, а также в Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире и Крупивницком.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что Харьков был обстрелян трижды.

Забастовки вызвали перебои с электричеством и водой. Губернатор области Максим Козицкий заявил, что во Львове также повреждена энергетическая инфраструктура.

Министр иностранных дел Нико Попеску пожаловался, что три крылатые ракеты, выпущенные по Украине с российских кораблей в Черном море, пересекли воздушное пространство Молдовы.

Накануне Путин назвал обстрел Керченского моста терактом со стороны украинских спецслужб.

На встрече в воскресенье с главой Следственного комитета России Путин сказал, что нет никаких сомнений в том, что это был террористический акт, направленный на уничтожение критически важной гражданской инфраструктуры.

Керченский мост стратегически важен для России как линия военного снабжения ее войск в Украине и символичен как символ ее притязаний на Крым.

Никто не взял на себя ответственность за повреждение моста, длина которого составляет 12 миль (19 километров) и является самым длинным в Европе.

На фоне теракта Зеленский заявил в своем Telegram-аккаунте, что Россия пытается нас уничтожить и стереть с лица земли.

Атаки, похоже, привели к новому приступу международного осуждения России.

Пресс-секретарь канцлера Германии Олафа Шульца Стивен Хебестрит заявил, что во вторник Группа семи промышленных держав проведет видеоконференцию по ситуации, с которой выступит Зеленский. Германия в настоящее время председательствует в Большой семерке.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прервал свое африканское турне и вернулся в Украину, заявив в Twitter, что теракты представляют собой терроризм в тихих украинских городах.

Некоторые опасаются, что атаки в понедельник станут первым возобновленным российским наступлением. Министерство образования Украины объявило, что все школы Украины должны перейти на онлайн-уроки как минимум до конца этой недели.

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