Киев опроверг заявление России о гибели 600 военных

Украинские военные отвергли как ложные утверждения России о том, что в воскресенье она нанесла «ответный» ракетный удар, в результате которого погибли 600 украинских военнослужащих.

Представитель украинских сил на востоке Сергей Череватый заявил Associated Press, что ракеты повредили гражданскую инфраструктуру, но «вооруженные силы Украины не пострадали».

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская разведка по нескольким независимым каналам «выявила и достоверно подтвердила» местонахождение некоторых временных баз украинских военных в Краматорске.

«В результате массированных ракетных обстрелов этих временных баз украинских подразделений погибли более 600 украинских военнослужащих», — сказал он.

Министерство заявило, что это нападение было ответом на нападение Украины неделей ранее на здания, в которых размещались российские солдаты, в Маховке, примерно в 60 милях к югу от Краматорска. По данным Кремля, в результате этого удара погибли 89 российских военнослужащих; По оценкам украинских властей, число погибших намного выше.

Президент России Владимир Путин приказал соблюдать часы русского православного Рождества после того, как воскресный ракетный обстрел остался практически незамеченным, положив конец 36-часовому одностороннему прекращению огня.

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Обеспокоенная тем, что крупное наступление Украины в юго-восточном регионе может серьезно подорвать доверие к российскому «сухопутному мосту» и Крыму, Россия укрепляет свои укрепления в Запорожье, сообщает британское министерство обороны. В своей последней оценке войны министерство также говорит, что россияне обеспокоены тем, что победа Украины в Луганской области может еще больше подорвать предполагаемую военную цель Кремля по освобождению Донбасса.

«Определение того, какой из этих угроз следует отдать приоритет, является одной из центральных дилемм российского оперативного планирования», — говорится в оценке.

Предоставлено: Ассошиэйтед Пресс