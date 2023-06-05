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КИЕВ — Украина отвергла утверждения о том, что Россия в понедельник отразила контратаку, настаивая на том, что ее долгожданное наступление еще не началось.

Минобороны России в понедельник упомянул В воскресенье киевские силы попытались штурмовать несколько российских позиций на юге Донецкого фронта. По данным Москвы, Россия отразила то, что она назвала украинской контратакой, оттеснив киевские силы на исходные позиции в понедельник и нанеся большие потери в живой силе и технике.

Между тем, Киев отверг эту информацию как несоответствующую действительности. «Москва уже активно участвует в отражении… глобального наступления, которого «еще не было»», чирикать Михаил Подолак, советник главы администрации президента Украины Владимира Зеленского.

Украинские военные отказались официально комментировать то, что они назвали «российской дезинформацией», заявив, что не хотят узаконивать ее. Сотрудник пресс-службы одной из украинских механизированных бригад сообщил POLITICO, что в ближайшие недели вооруженные силы в Киеве будут придерживаться политики «без комментариев», когда речь идет о раскрытии подробностей контратаки.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. твит в воскресенье английской электронной группой Depeche Mode. В этот же день ВСУ перебросили А.И. видеопоказывая своих солдат, призывающих украинцев не разглашать секреты своей страны и заявляя, что «объявления о начале» контрнаступления не будет.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр | Сергей Собинский/AFP через Getty Images

Украина была так же неоднозначна прошлой осенью, когда страна неожиданно начала крупное контрнаступление в Харькове, После намека на то, что вместо этого он сосредоточится Ее усилия на Херсоне.

На данный момент Киев продолжает свои оборонительные операции, в том числе несколько контратак, некоторые из которых успешны, сообщил глава Украинского государственного центра стратегических коммуникаций Игорь Соловей.

Соловей утверждал, что заявления Москвы об оттеснении украинцев в Донецке были призваны отвлечь внимание от ее затянувшихся усилий по установлению контроля над Бахмутом, который, как утверждают российские войска, они захватили после нескольких месяцев ожесточенных боев, что Киев отрицает.

Соловей сказал, что русские работали над тем, чтобы «отвлечь внимание от этой тенденции и дезинформации, чтобы скрыть свои текущие неудачи и предвосхитить будущие неудачи». «В центре внимания текущей работы находится направление Бахмута».

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в понедельник Он сказал Украина осваивала территорию вокруг Бахмута: «Мы движемся довольно широким фронтом. Мы успешны. Мы занимаем господствующие высоты. Противник находится в обороне.

Пресс-секретарь Восточного командования ВСУ Сергей Черватый сообщил Politico, что украинской армии удается начать контратаку в Бахмуте.

Шум поднялся на следующий день после создания Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины (Stratcom). предупрежден что Россия «планировала активизировать распространение недостоверной информации о боевых действиях ВСУ. Российские пропагандисты будут распространять ложную информацию о контрнаступлении, его направлениях и потерях украинской армии».