Киев подвергается «беспрецедентной» волне российских ракет

Поврежден высокотехнологичный ЗРК Patriot, предоставленный Украине США

Украина заявила в четверг, что за ночь сбила почти весь залп российских ракет в ходе последней волны «беспрецедентных» авиаударов по Киеву.

Минобороны заявило, что российские войска выпустили 30 крылатых ракет с земли, моря и воздуха по нескольким районам и убили одного человека в Одессе.

Армия заявила, что ее подразделения ПВО уничтожили 29 крылатых ракет и сбили четыре беспилотника.

«Серия авиаударов по Киеву, беспрецедентная по своей силе, интенсивности и разнообразию, продолжается», — заявил глава Киевской гражданской и военной администрации Сергей Попко.

Атака последовала за недавней серией атак, в ходе которых Украина заявила, что сбила несколько современных российских ракет «Кинжал».

Соединенные Штаты также подтвердили, что одна из поставленных Киевом систем ПВО Patriot была повреждена после обвинений России в том, что ее силы полностью уничтожили одну из передовых систем.

Военные в портовом городе Одесса на юге Украины заявили, что один человек погиб и двое получили ранения в результате попадания ракеты в промышленную инфраструктуру.

В Киеве официальные лица сообщили о взрывах в Деснянском районе и заявили, что в магазине в Дарницком районе возник пожар из-за падения обломков.

Военные также сообщили об обстрелах крылатыми ракетами в центре Винницкой области, а местные СМИ сообщили о взрывах в Хмельницком, примерно в 100 километрах (60 милях) к западу.

Тем временем лидеры G7 прибыли в Хиросиму в Японии, чтобы ввести более жесткие санкции против России, окруженные напоминаниями об ужасной цене войны.

— Крушение поезда —

Официальный представитель ЕС заявил, что на встрече лидеров в Японии будут обсуждаться санкции в отношении российской торговли алмазами на сумму 1 миллиард долларов, надеясь еще больше лишить Москву средств для ее войны в Украине.

«Мы считаем, что нам необходимо ограничить экспорт из российской торговли в этом секторе», — сказал чиновник.

Кроме того, поезд с зерном сошел с рельсов в аннексированном Россией Крыму, что должностные лица, назначенные Москвой в четверг, назвали преднамеренным действием.

История продолжается

Губернатор Крыма Сергей Аксенов заявил, что «вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе». Железнодорожный оператор заявил, что причиной аварии стало «вмешательство третьих лиц».

Телеграм-канал Mash, который утверждает, что у него есть источники, близкие к российским правоохранительным органам, сообщил, что нарушение было вызвано взрывным устройством, которое оставило большую воронку.

Депутат областного парламента заявил, что авария произошла из-за взрывного устройства, не приводя показаний.

База, еще один российский Telegram-канал с источниками в полиции, распространила изображения того, что, по его словам, было последствиями аварии, на которых видно несколько перевернутых железнодорожных вагонов.

Ранее в этом месяце из-за взрывных устройств на несколько дней сошли с рельсов два российских поезда в районе, граничащем с Украиной.

Крым, который был аннексирован у Украины в 2014 году, подвергался спорадическим нападениям на военные объекты в ходе инцидентов с тех пор, как Москва ввела войска в Украину в феврале 2022 года.

бур / г