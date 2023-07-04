Киев прощается с писателем, погибшим во время забастовки россиян

Гроб восходящей звезды украинской литературы установлен в центре собора, задрапированный сине-желтым национальным флагом.

37-летний мужчина обедал в Ria Pizza в Краматорске, популярном среди журналистов, военных и гуманитарных работников, когда на прошлой неделе в России началась забастовка.

Она была тяжело ранена и через четыре дня скончалась в больнице, став одной из 13 человек, в том числе троих детей, погибших в результате забастовки.

На вечеринке присутствовала ее семья, в том числе ее 10-летний сын, а также множество писателей и журналистов. После этого ее тело перевезут для захоронения в ее родной город Львов на западе Украины.

Плачущая женщина в темных очках держала фотографию Амелины, молодой женщины с длинными светлыми волосами.

Она написала несколько художественных книг для взрослых и детей и, как сообщается, работала над своей первой документальной книгой о женщинах, документирующих российское вторжение.

Он также провел литературный фестиваль в Донецке на востоке Нью-Йорка, где до сих пор ведутся споры о точном происхождении названия, и который сейчас находится на линии фронта с Россией.

Амелина также работала с фондом Truth Hounds, который, по ее словам, проводит полевые миссии, документируя российские «военные преступления» в Украине.

Присутствовавший на похоронах руководитель группы Роман Авраменко заявил, что Амелина «умела донести правду до масс».

«Благодаря ее неустанной работе весь мир продолжает узнавать правду об этой войне и российской агрессии», — сказал он.

«Но сейчас мы потеряли этого человека».

Православный священник вознес ладан над ее гробом, а музыканты играли на украинских народных инструментах — кобзе, сопилке и трубе, исполняя слова народного поэта Тараса Шевченко.

«за пределами литературы»

Амелина скончалась от полученных травм в больнице Днепра, куда ее доставили после Краматорского рейда.

Ассоциация украинских писателей ПЕН сообщила, что она обедала с делегацией колумбийских журналистов в пиццерии, когда произошла забастовка.

В своем последнем твите она поделилась фотографией колумбийского писателя Гектора Абада Фасиоленса, обнимающего украинского библиотекаря в селе Капитоловка, которое Киев недавно отбил у московских войск.

Другие недавние посты в социальных сетях показали, что она завивает волосы на литературном фестивале в Киеве.

ПЕН-Украина получил высокую оценку за свою литературную работу, а также за его цель собрать доказательства российских преступлений в Украине.

«С началом полномасштабного российского вторжения в Украину Виктория Амелина расширила свою деятельность далеко за пределы литературы», — пишет газета.

Амелина родилась во Львове, на западе Украины, в последние годы Советского Союза.

Украинский ПЕН-клуб сообщил, что она ненадолго переехала в Канаду, где проживает большая украинская диаспора, со своим отцом, но позже вернулась в свой родной город.

По данным украинских организаций, она десять лет работала в сфере информационных технологий во Львове, прежде чем уйти из отрасли, чтобы сосредоточиться на писательстве.