Кимберли Ма и Чад Смолл присоединяются к программе стипендий для редакторов информационного бюллетеня

Бюллетень ученых-атомщиков приветствует Кимберли Ма и Чада Смолл в своей категории научных сотрудников за 2022–2023 годы. Ма и Смолл будут писать соответственно о биобезопасности и изменении климата. Они присоединяются к второкурснице Лорен Сокин, которая занимается ядерными рисками, и Трентону У. Форду, который занимается прорывными технологиями.

«Поскольку программа Editorial Fellows развивается уже второй год, для нас большая честь приветствовать Кимберли и Чада в ее новой главе», — сказал главный редактор Bulletin. Джон Маклин. «Они привносят богатые знания и уникальный взгляд на темы, которые они освещают, и мы благодарны за предоставление платформы для поднятия их голоса».

Кимберли Ма Аспирант в области биозащиты в Университете Джорджа Мейсона и старший аналитик отдела готовности Ассоциации государственных и региональных должностных лиц здравоохранения (ASTHO). Ранее она работала над проектом по биобезопасности в CRDF Global для проектов, финансируемых Программой партнерства по биобезопасности CTR Государственного департамента, и была руководителем группы CRDF в рамках Инициативы «Женщины в науке и безопасности». Основное внимание уделяется наращиванию потенциала в системах здравоохранения, информированию о рисках, возникающим биологическим угрозам из-за изменения климата и урбанизации, а также обеспечению справедливости на рабочем месте в сфере национальной безопасности. Кимберли имеет степень магистра наук по программе биологических факторов риска Джорджтаунского университета и двойную степень бакалавра молекулярной биологии и японского языка Дартмутского колледжа.

Чад Смолл Журналист-фрилансер и аспирант по атмосферным наукам в Вашингтонском университете. Его исследовательские интересы сосредоточены на последствиях и динамике экстремальных осадков в условиях меняющегося климата. Работа чадского журналиста, который часто сосредотачивается на экологической справедливости, научной политике и возможных ответных мерах на изменение климата, была представлена ​​​​в Grist, Next City и Gothamist. Он имеет степень бакалавра инженеров-экологов Йельского университета и степень магистра наук о Земле и атмосфере Городского колледжа Нью-Йорка. Не стесняйтесь подписываться на него в Твиттере @SmallThugts.

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