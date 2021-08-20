Ким Ги Хун был приглашен на сольный концерт после победы на BBC Cardiff Singer of the World

«Я на самом деле деревенский мальчик; даже жители моего родного города называли наш родной город графство Гоксон. [in South Jeolla] Бэккантри, «потому что это такая сельская местность», – сказал баритон Ким Джи Хун на пресс-конференции во вторник.

30-летний баритон из сельской местности Кореи очаровывает города по всему миру, заняв первое место на всемирно известном конкурсе BBC Cardiff Singer of the World в Великобритании в июне прошлого года.

В 2019 году Ким также заняла второе место в двух престижных международных конкурсах: Международном конкурсе Чайковского в Москве и России и Operalia, который проходил в Праге, Чешская Республика в том же году.

Ким родился и вырос в округе Коксон, Южная Чолла, сельской местности в Корее.

«Я был в церковном хоре, и один из тренеров сказал мне, что мне действительно нужно сделать карьеру певца», – сказала Ким. «В то время я имитировал пение классических певцов, чтобы рассмешить людей».

Ким начал подражать классическим певцам просто для развлечения, но люди, которые слышали, как он поет, рекомендовали ему серьезно отнестись к своему таланту. Так в старших классах школы началось обучение классическому вокалу.

С тех пор Ким сделала успешную карьеру по всему миру. В честь своей победы на BBC Cardiff Singer of the World 4 сентября он даст сольный концерт в Сеульском центре искусств.

Ким наиболее известен своим живым голосом и способностью исполнять широкий диапазон произведений Вольфганга Амадея Моцарта, Джочино Россини, Рихарда Вагнера и Петра Ильича Чайковского.

«Мне больше всего нравится петь на сцене», – сказал он. «Мое удовлетворение своей работой не может быть выше. Я никогда не смотрю в воздух во время пения. Вместо этого я смотрю в глаза каждому члену аудитории и проверяю их реакцию. Но прежде всего мне нравится, когда я аплодирую. Это потрясающе энергия становится для меня Мной, и я использую ее как движущую силу ».

Но это не всегда удавалось после успеха баритона. В опере 2019 года аккомпаниатор случайно поставил клавишу слишком высоко, что оказало огромное давление на горло Кима, чтобы завершить его песню.

«В итоге я занял второе место на Международном оперном конкурсе им. П.И. Чайковского, но был очень разочарован, потому что стремился к первому месту», – сказал Ким.

Ким также страдал от вокальных узелков во время учебы в музыкальном колледже Университета Йонсей, что в какой-то момент заставило его задуматься о полном отказе от пения. Фактически, он даже подумал о том, чтобы стать профессиональным боксером, когда тренер в его боксерском зале, который он часто посещал в качестве хобби, сказал Киму, что у него есть талант в этом виде спорта.

Тем не менее, Ким в конце концов преодолел свой застой и окончил Университет Йонсей во главе своего класса. Он также блестяще окончил магистратуру в Ганноверском университете музыки, драмы и медиа в Германии.

Ким также выступала в Государственной опере Ганновера, исполняя обряды перехода для баритонов в операх «Риголетто», «Травиата» и «Мадам Баттерфляй».

На Международном конкурсе Чайковского Ким привлек внимание известного российского дирижера Валерия Гергиева. Гергиев, директор Мариинского исторического театра в России, попросил Ким работать в театре на постоянной основе. Киму пришлось отказаться из-за его плотного графика и других предложений ролей со всего мира, но он снялся в постановке «Травиаты», которую Гергиев дирижировал между 2019 и 2020 годами.

График Кима заполнен до следующего года, когда он появится в роли бедного молодого художника в опере «Богема» в Баварской государственной опере в Мюнхене, Германия, и в Польской национальной опере в Варшаве, Польша. Планируется, что баритон также впервые в своей карьере выйдет на сцену Английской национальной оперы в Лондоне, Великобритания, и Вашингтонской национальной оперы в Вашингтоне, округ Колумбия, США.

На предстоящем вокальном концерте Ким будет петь под разными номерами, включая песню, которая принесла ему титул BBC Cardiff Singer of the World. Один из номеров – «Mein Sehnen, mein Wähnen» из оперы «Die tote Stadt», о которой весь город заговорил на конкурсе после того, как судья пролил слезы во время исполнения песни Кимом.

«Мне нравятся главные роли и песни, которые демонстрируют мужественность, но люди говорят мне, что мне лучше всего подходят песни с чувствительными чувствами», – сказала Ким. «Я не могу выбрать одну песню, которая мне больше подходит, но я хочу быть певцом, который всегда смотрит в будущее. Я просто хочу быть« хорошим баритоном »».

По сценарию Ким Хо Чжон [[email protected]]