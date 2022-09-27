Ким Малки отказывается комментировать задержанного игрока WNBA

Батон-Руж, Лос-Анджелес — Ким Малки, тренер женской баскетбольной команды LSU, отказалась комментировать позицию Бритни Грейнер, когда ее спросили о ней в понедельник во время встречи с журналистами.

Начав свой второй сезон в качестве тренера «Тигров», которые проводят свою первую предсезонную тренировку, The Daily Advertiser спросила Малки, что она думает о Грейнере, который содержится в российской тюрьме по обвинению в наркотиках.

И ты не будешь, сказал Мулки, когда его попросили прокомментировать Гринер.

Гринер играла вместе с Малки в «Бэйлоре» с 2009 по 2013 год, и они вместе выиграли национальный чемпионат, завершив впечатляющий и исторический непобежденный сезон 40-0 в сезоне 2011-12. Гринер был назван лучшим игроком Финала четырех сезона.

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График работы мельницы:События, которые привели к осуждению звезды WNBA в России

Известно, что отношения Гринер и Малки прервались с 2013 года, когда время Гринер в школе подходило к концу. Грейнер, которая открыто говорит о своей сексуальности, сказала, что это произошло не из-за Малки, но она была разочарована, когда раскрыла свою сексуальную ориентацию в Бэйлоре.

Как и многие другие звезды WNBA, Гринер играла за границей в межсезонье лиги, чтобы заработать больше денег — лиги во многих других странах платят своим игрокам — и играет в российской женской премьер-лиге с 2014 года.

4 августа российский суд приговорил 31-летнего Гренье к девяти годам лишения свободы, более чем через шесть месяцев после того, как он был первоначально задержан российской таможней за ввоз в страну банок из-под конопляного масла. Вместе с постановлением российский суд наложил на Гринера штраф в размере одного миллиона рублей, или $1,6301 в долларах США.

В феврале прошлого года таможенники обнаружили менее одного грамма масла каннабиса, а затем арестовали ее по обвинению в наркотиках, за что ей грозит 10 лет тюремного заключения. В июле Гренье признала себя виновной по предъявленным обвинениям, заявив, что она непреднамеренно положила масло в свою сумку, потому что очень торопилась.

Масло каннабиса получают из конопли, которую Грейнер, как говорят, использует в лечебных целях.

С момента ее ареста и последующего ареста, суда и осуждения многие видные общественные деятели и бесчисленное количество звезд спорта, особенно женского баскетбола, выступали от имени Гринер. Сообщается, что в июле президент Джо Байден предложил России освободить Грейнер и неоднократно призывал к ее освобождению.

«Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее, чтобы она могла быть со своей женой, близкими, друзьями и товарищами по команде», — сказал Байден. «Моя администрация будет продолжать неустанно работать и использовать все возможности, чтобы как можно скорее вернуть Бритни и Пола Уиланов домой в целости и сохранности».

Звезды WNBA, такие как Феникс Меркьюри, Дайанна Таурази, Сью Бёрд и другие со всей лиги, а также тренеры по баскетболу в женских колледжах, такие как Дон Стейли, публично высказывались о Гринер.

Но Мульке не стал публично комментировать ситуацию Гренье.

Кори Диас освещает LSU Tigers и Louisiana Ragin ‘Cajuns для The Daily Advertiser в рамках сети USA TODAY. Следите за его репортажами о Tigers и Cajuns в Твиттере: @ByCoryDiaz.