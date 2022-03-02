Кинофестиваль в Глазго объясняет бойкот России — The Hollywood Reporter

Кинофестиваль в Глазго подтвердил свою позицию после того, как ранее на этой неделе исключил из своей программы два российских фильма.

Шотландский фестиваль, который стартует в среду и продлится до 13 марта, объявил в понедельник, что его больше не будут показывать. Не оглядывайся назад И исполнение «В связи с вторжением России в Украину и в ответ на обращение Украинской киноакадемии».

Этот шаг вызвал резкую критику со всего мира, и многие известные лица в социальных сетях назвали это решение «цензурой» и наказанием российских кинематографистов, которые, возможно, не имеют никакого отношения к правительству Владимира Путина.

В среду, когда резко усилилась активная оппозиция этому решению, а другие фестивали, в первую очередь Каннский и Венецианский, заявили, что будут запрещать только кинематографистам, связанным с российским государством, Кинофестиваль в Глазго выступил с заявлением, подтверждающим, что два рассматриваемых фильма были связи с Кремлем.

«Оба фильма получили государственное финансирование от фонда CF Cinema, в попечительский совет которого входят действующие министры правительства России и Министерства культуры России», — говорится в сообщении. Мы хотим подчеркнуть, что это решение было принято только после тщательного рассмотрения и не является отражением взглядов или мнений создателей этих фильмов. Мы считаем, что на данный момент было бы неуместно продолжать эти шоу в обычном режиме, пока продолжается нападение на украинский народ».