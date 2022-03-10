Кинофестиваль в Кесвике убрал российский фильм из программы

Ольга

Кинофестиваль в Кесвике решил убрать из своей программы российский фильм и заменить его украинским.

На фестивале должен был быть показан фильм «Петров грипп», но организаторы решили заменить его украинским фильмом «Ольга».

Фестиваль объединяет кинотеатры по всей стране под флагом кинотеатров Великобритании, чтобы поддержать Украину в показе благотворительного фильма Ольги и собрать средства для поддержки работы Красного Креста и ЮНИСЕФ.

Действие фильма происходит в 2013 году. В нем рассказывается история талантливой и страстной 15-летней украинской гимнастки Ольги, которая пытается занять свое место в Национальном спортивном центре в Швейцарии.

Но в Киеве вспыхнул мятеж Евромайдана, в котором неожиданно приняли участие ее родственники. Пока юная девушка должна приспособиться к своей новой стране и подготовиться к чемпионату Европы, в ее жизнь входит украинская революция и все сотрясает.

В фильме показаны страдания эмигрантов, когда дома вспыхивают боевые действия.

Директор фестиваля Ян Пейн заявил: «В этих условиях было совершенно неуместно показывать российский фильм на фестивале, хотя у режиссера были свои проблемы с российскими властями.

«Ольга получила приз зрительских симпатий Брюссельского кинофестиваля, победила на Каннской неделе кинокритиков и была признана лучшим полнометражным фильмом в Гамбурге — вне зависимости от политики Ольга станет достойным дополнением к программе кинофестиваля».