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Кинофестиваль «Двойная экспозиция» нацелился на Россию

21 октября, 2022
Apollinariya Soloveva

На прошлой неделе кинофестиваль «Двойная экспозиция», на котором демонстрируются документальные фильмы-расследования, вернулся в Вашингтон, округ Колумбия, после того, как он проводился почти два года назад.

Событие, длившееся с С 13 по 16 октября, освещал документальные фильмы режиссеров со всего мира и включал симпозиум, на котором начинающие и выдающиеся документалисты могли отточить свое мастерство. Double Exposure была разработана в 2014 году по инициативе основателя и содиректора Gap. Диана Джин Химио Встречается на фестивальной трассе. Прибыл в Скай ЧитниЗатем он руководил фестивалем документальных фильмов AFI Docs. «Я был очень рад создать пространство для кинематографистов, которого, как я знал, не хватало, но это не так», — сказал Ситни. Баб Ситир во время телефонного разговора.

Когда эти двое встретились, они «мгновенно нашли синергию», — говорит Сетни. Схемо проявила ее журналистскую чувствительность, а Ситни дала ценный взгляд на проект.

Через год фестиваль дебютировал в столице под заголовком: ПрожекторИ Том Маккартикак рассчитать Бостон ГлобусКоманда Spotlight разоблачила печально известный скандал о сексуальных домогательствах в католической церкви.

У фестиваля не было темы, говорит Ситни: «Мы чувствуем, что у кинофестиваля, нацеленного на интеграцию журналистики и, в частности, документального кино, действительно есть тема». Цель состоит в том, чтобы вернуться к аудитории, где головы журналистов. И с появлением программ этого года все взоры устремлены на Россию.

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