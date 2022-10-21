Кинофестиваль «Двойная экспозиция» нацелился на Россию

На прошлой неделе кинофестиваль «Двойная экспозиция», на котором демонстрируются документальные фильмы-расследования, вернулся в Вашингтон, округ Колумбия, после того, как он проводился почти два года назад.

Событие, длившееся с С 13 по 16 октября, освещал документальные фильмы режиссеров со всего мира и включал симпозиум, на котором начинающие и выдающиеся документалисты могли отточить свое мастерство. Double Exposure была разработана в 2014 году по инициативе основателя и содиректора Gap. Диана Джин Химио Встречается на фестивальной трассе. Прибыл в Скай ЧитниЗатем он руководил фестивалем документальных фильмов AFI Docs. «Я был очень рад создать пространство для кинематографистов, которого, как я знал, не хватало, но это не так», — сказал Ситни. Баб Ситир во время телефонного разговора.

Когда эти двое встретились, они «мгновенно нашли синергию», — говорит Сетни. Схемо проявила ее журналистскую чувствительность, а Ситни дала ценный взгляд на проект.

Через год фестиваль дебютировал в столице под заголовком: ПрожекторИ Том Маккартикак рассчитать Бостон ГлобусКоманда Spotlight разоблачила печально известный скандал о сексуальных домогательствах в католической церкви.

У фестиваля не было темы, говорит Ситни: «Мы чувствуем, что у кинофестиваля, нацеленного на интеграцию журналистики и, в частности, документального кино, действительно есть тема». Цель состоит в том, чтобы вернуться к аудитории, где головы журналистов. И с появлением программ этого года все взоры устремлены на Россию.

Фестиваль неофициально начался в среду, 12 октября, когда CNN устроила шоу НавальныйФильм о российском антикоррупционном активисте и политическом кандидате Алексей Навальный До, во время и после его отравления агентами Кремля в августе 2020 года. Фильм рассказывает о Навальном, о нем и следственной группе детективов, в том числе Христо Гросевглавный российский исследователь Bellingcat, и Мария БифчихГлавный следователь Фонда борьбы с коррупцией Навального — пытался выяснить, кто ввел нервно-паралитическое вещество, которое чуть не убило его.

Во время вступительной речи директор CNN Film Эми Интеллис Он назвал это «совершенно секретным проектом». Бывший руководитель бюро CNN в Москве Джилл Догерти Затем он объявил, что Навальный находился в одиночной камере и выходил из нее с момента своего возвращения в Москву в январе 2021 года.

«Я убеждена, что они пытаются поставить его на грань уничтожения», — сказала она аудитории. «Кремль хочет, чтобы вы, я и все остальные забыли Навального».

Фильм тяжело смотреть в отрыве от конфликта в Украине — возможно, это не случайно. Между грубыми сценами, в которых Навальный делает TikTok, расследуя собственное покушение, и обсуждением своих отношений с известными российскими нацистами, можно думать о нем как о предвыборном фильме, тихо призывающем к смене режима, а не как о личном исследовании политического заключенного.

Конфликт между Россией и Украиной вновь вспыхнул на официальной церемонии открытия фестиваля в ночь открытия. СхватитьРежиссер Габриэлла Коппертуэйт Из черная рыба Fame рассказывает о широкомасштабном расследовании, проведенном тремя журналистами, которые показали, что мировые державы занимаются массовым захватом сельскохозяйственных угодий в Африке, чтобы гарантировать, что их страны не останутся без продовольствия в будущем, столкнувшемся с климатической катастрофой.

Фильм вращается вокруг неоколониальных амбиций таких наемников, как Эрик Принс (без спойлеров), но делает вывод, что российский президент Президент России Владимир Путин Он вторгся в Украину, по крайней мере, частично, чтобы увеличить запасы еды и воды в своей стране.

Было по крайней мере два других фильма, проливающих свет на политику региона: Анна Шишова Боголюбовах Состояние нового величия И Кведаравичюс .х Мариополис 2 Оба рассматривают российскую агрессию с точки зрения гражданина. На первом месте судебная тяжба девочки-подростка в Москве после того, как ее судили за участие в чате по социальным вопросам; Последний является продолжением фильма, в котором граждане Украины пытаются сохранить свою повседневную жизнь во время аннексии Крыма в 2014 году. Мариополис 2 Литовский режиссер забрал его на Украину, чтобы снимать войну, где он и был убит в апреле. «И камера у него в руке».

Ситни отмечает, что, хотя акцент на Россию не предполагался, в этом нет ничего удивительного. «Когда будет несколько геополитических кризисов, мы увидим действия, которые это отражают», — сказала она. «Мы тянем работу не только кинематографистов, но и журналистов».

Она добавляет, что цель фестиваля — показать, «что люди на местах считают важным при выполнении этой работы».

Но фестиваль был не только шоу Путина. В некоторых фильмах также исследуются американские проблемы. американская больНапример, изучение жизни Крис И Джефф Джорджвдохновители крупнейшей сети контрабанды оксикодона в истории США; в травеСледуйте за наземным охранником Дуин «Мой» Джонсон Имея дело с Monsanto после того, как один из ее продуктов заразил его неизлечимой формой рака; И Части телаболее подробно рассказывает о том, как голливудские сцены секса изображаются после #MeToo.

Фестиваль также включал в себя семинар, призванный предоставить кинематографистам ресурсы и инструменты, которых они могли не получить в школе. «Вы в значительной степени узнаете о кинематографии, освещении и монтаже, но вы не обязательно узнаете, как защитить себя от клеветы или клеветы или как провести тщательную проверку фактов», — говорит Ситни.

Одной из таких сессий была «Переосмысление актерского мастерства», на которой основное внимание уделялось тому, как кинематографистам удается поддерживать хрупкий баланс между собой и своими персонажами в сложной социальной среде. «Информатор» и «Создание экономики» сосредоточились на том, как работать с информаторами, чтобы их истории рассказывались в различных средствах массовой информации, включая фильмы, телешоу, подкасты и книги.

«Этот симпозиум стал пространством, где сверстники могут вести беседы на высоте 30 000 футов, но они также могут проводить углубленные семинары», — говорит Ситни, который покинет фестиваль в этом году. Направляясь к новым возможностям, она надеется, что двойное разоблачение продолжит процветать в ее отсутствие.

«На самом деле речь идет о том, чтобы привлечь внимание к этой работе и создать место для быстрого культурного обмена между кинематографистами и журналистами», — говорит она. «Такого действительно больше нигде не найти».