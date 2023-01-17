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Кинофестиваль еврейских общинных центров Чикаго посвящен Международному дню памяти жертв Холокоста

18 января, 2023
Apollinariya Soloveva

Представлено JCC Чикаго

10у Юбилейный Чикагский еврейский кинофестиваль JCC готовится ко вторым уик-эндам, которые пройдут 26-29 января 2023 года. Эти выходные кино будут особенными, потому что они посвящены Международному Холокосту 27 января, назначенному Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в ознаменование освобождения из Освенцим-Биркенау. Фильмы, показанные в эти выходные, продолжатся в гибридном формате фестиваля: все три фильма будут транслироваться онлайн и в кинотеатрах в воскресенье, 29 января.

«Учитывая нынешнюю обстановку с ростом антисемитских угроз, мы считаем крайне важным, чтобы фильмы, затрагивающие эту серьезную тему, были отобраны для празднования Международного дня памяти жертв Холокоста», — сказала директор фестиваля Элейн Ульманн. Все три фильма посвящены определенной группе людей и рассказывают о выборе, который они делают, хорошем или плохом. Эти увлекательные фильмы служат мощным напоминанием о том, что мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить акты геноцида в будущем».

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