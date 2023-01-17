Кинофестиваль еврейских общинных центров Чикаго посвящен Международному дню памяти жертв Холокоста

Представлено JCC Чикаго

10у Юбилейный Чикагский еврейский кинофестиваль JCC готовится ко вторым уик-эндам, которые пройдут 26-29 января 2023 года. Эти выходные кино будут особенными, потому что они посвящены Международному Холокосту 27 января, назначенному Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в ознаменование освобождения из Освенцим-Биркенау. Фильмы, показанные в эти выходные, продолжатся в гибридном формате фестиваля: все три фильма будут транслироваться онлайн и в кинотеатрах в воскресенье, 29 января.

«Учитывая нынешнюю обстановку с ростом антисемитских угроз, мы считаем крайне важным, чтобы фильмы, затрагивающие эту серьезную тему, были отобраны для празднования Международного дня памяти жертв Холокоста», — сказала директор фестиваля Элейн Ульманн. Все три фильма посвящены определенной группе людей и рассказывают о выборе, который они делают, хорошем или плохом. Эти увлекательные фильмы служат мощным напоминанием о том, что мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить акты геноцида в будущем».

На сегодняшний день на фестивале показано более 250 фильмов, более 100 премьер, более 60 000 зрителей. Как всегда, в этом году Special Selection Films стремится продемонстрировать разнообразные в культурном отношении фильмы, вдохновленные евреями, которые очаруют, научат и вдохновят зрителей всех поколений.

«Одна из самых волнующих вещей в просмотре и выборе фильмов для фестиваля — это узнавать невероятные истории людей, попавших в невообразимые ситуации.На премьере в Иллинойсе потерянный в пути, По словам содиректора фестиваля Хилари Уинк, русский снайпер, голландская еврейка и деревенская девушка делят дом с девушкой, создают связь и извлекают максимальную пользу из душераздирающей ситуации. «По случаю Международного дня памяти жертв Холокоста именно такие истории призваны объединить нас и возродить нашу веру в человечество».

Фестиваль запланирован на четверг и воскресенье, 26-29 января, три фильма также будут транслироваться и показаны в воскресенье, 29 января, в Landmark Theater on the Glen в Гленвью.

учетные записи Стриминг и театр в воскресенье, 29 января, в 11:00.: документальный; Они тайно встретились, чтобы договориться о компенсации выжившим в крупнейшем геноциде в истории. Отмеченный наградами режиссер Роберта Гроссман рассказывает о напряженных переговорах между еврейскими и немецкими лидерами, которые видят в них шаг к выздоровлению. трактор: https://vimeo.com/672967408

Конференция В прямом эфире и в кинотеатрах в воскресенье, 29 января, в 12:45: драма; 20 января 1942 года высокопоставленные представители германского нацистского режима собрались на митинг, на котором было принято решение о систематическом уничтожении 11 миллионов евреев. трактор: https://youtu.be/FQIQETaG6JA

потерянный в пути В прямом эфире и в кинотеатре в воскресенье, 29 января, в 15:00: ИЛЛИНОЙС ПРЕМЬЕРА;драма: Поезд с сотнями заключенных-евреев застрял возле небольшой немецкой деревни, оккупированной Красной Армией. На фоне недоверия, отчаяния и мести между русским снайпером, деревенской девушкой и голландской еврейкой завязывается невероятная дружба. трактор: https://youtu.be/6ciLnoz_1i8

Для просмотра этих фильмов действуют специальные цены на фестивальные билеты, которые пройдут в выходные с 26 по 29 января. Пропуск также будет действителен для следующих фильмов, которые будут показаны с 23 по 26 февраля, а также в театре Landmark’s Glen Theater в Гленвью:

Смелые сердца В прямом эфире и в кинотеатре в воскресенье, 26 февраля, в 11:00.: ИЛЛИНОЙС ПРЕМЬЕРА, драма; Сага о шести еврейских детях, спрятавшихся во время Второй мировой войны и отправившихся искать убежища там, где никому и в голову не придет искать — в замке Шамбор, его парке и среди спрятанных произведений искусства в Лувре. трактор: https://youtu.be/7aVS8Co7Z5k

До свидания, мистер Хавеманн. В прямом эфире и в кинотеатре в воскресенье, 26 февраля, в 13:00: драма; В 1941 году в Париже Франсуа работает на еврейского ювелира г-на Хавеманна. В условиях немецкой оккупации работодатель и работник вынуждены заключить сделку, которая рушит судьбы всех участников. трактор: https://youtu.be/5ZjGjA2lXD8

Где начинается жизнь В прямом эфире и в кинотеатрах в воскресенье, 26 февраля, в 15:30: Премьер Среднего Запада,драма; Каждый год ультраортодоксальная еврейская семья ненадолго приезжает на ферму в Калабрии, чтобы собрать урожай цитронов. Когда Элио, владелец ранчо, встретит дочь раввина, уставшую от ограничений, налагаемых ее религией, он обретет покой, который так давно потерял. трактор: https://youtu.be/uQ69pRk-c50

В заключении 10у Юбилейный фестиваль, фильм будет показан в начале апреля совместно с Violins of Hope — международной сенсацией, состоящей из 70 «переживших Холокост» скрипок, которые JCC Chicago привозит в Чикаго и по всему Иллинойсу для представлений, демонстраций и образовательных целей. Иллинойсский музей Холокоста и образовательный центр проведут эти фильмы в Гудман-холле, а церемония открытия состоится 20 апреля в конгрегации Северного берега Израиля в Гленко.

Найти подробности и билеты на 10у Юбилей Чикагского еврейского кинофестиваля JCC jccfilmfest.org. Билеты стоят 15 долларов на человека и доступны только онлайн, как для виртуальных, так и для личных выступлений; Фестивальный билет за 36 долларов будет предложен для показа 3 фильмов. Для получения информации о скрипке Надежды посетите: jccchicago.org/violinsofhope