Кинофестиваль «Молодость» призывает фестивали бойкотировать российское кино

Киевский международный кинофестиваль «Молодость» направил киносообществу открытое письмо с призывом к другим фестивалям присоединиться к бойкоту российских фильмов в ответ на вторжение российских войск в Украину.

В манифесте фестиваля упоминаются непрекращающиеся усилия современной России по «отделению культуры от политики» и «[use] Та же культура отвлечения Запада от российских войн, нарушений прав человека, цензуры и преследований политических оппонентов».

«Есть российские кинематографисты и интеллектуалы, которые все эти годы открыто выступали против и критиковали российскую агрессию против Украины, некоторых из них мы знаем лично», — говорится в заявлении. «Однако мы уверены, что они поймут, почему мы призываем к полному бойкоту российских фильмов до тех пор, пока российская армия не уйдет с Украины, а ее правительство не возместит весь ущерб, — потому что эти интеллектуалы, безусловно, понимают, что они потерпели неудачу в своем борьба.»

Международный кинофестиваль «Молодость» был вынужден отложить свою 51-ю сессию в пятницу из-за войны России против Украины. Мероприятие должно было начаться с 28 мая по 5 июня.

«Когда вы сейчас собираетесь дать голос россиянам, мы хотим, чтобы вы подумали о представителях украинской киноиндустрии, фестивальных программистах, кинематографистах, как вы собираетесь смотреть нам в глаза, зная, что некоторые из наших друзья или члены семьи, или даже некоторые из нас, возможно, не пережили эту войну». «Может быть, тогда вы поймете, что такое соучастие и коллективная ответственность, когда наши голоса и свобода выражения были украдены из нашей жизни».

Европейские кинофестивали представили смесь ответов на российское вторжение в Украину. Каннский кинофестиваль запретил российской делегации участвовать в своем следующем фестивале в мае. Аналогичный запрет ввел Венецианский кинофестиваль для российских делегаций, хотя в организации отметили, что российские кинематографисты все равно будут приглашены на фестиваль. В заявлении Молодиста такие ответы названы «разочаровывающе скромными, если не сказать беззубыми».

Полный текст открытого письма Молодиста смотрите ниже:

Уважаемые коллеги,

Мы говорим с вами сейчас, после двух недель тотальной войны России против Украины, после гибели нескольких тысяч мирных жителей в нашей стране, неизбежных или продолжающихся гуманитарных катастроф во многих местах, двух миллионов беженцев из Украины и неизмеримого разрушения наши города и поселки. В условиях, когда в нашей стране бушует война, мы, представители культурных и креативных индустрий, сражаемся на многих фронтах. Наши души были вырваны с корнем, перемещены или почти полностью потеряны в этой войне, и некоторым из нас посчастливилось остаться в живых.

Мы тронуты и благодарны [entirety of] Европа его поддерживает, и мы знаем, что он представляет Украину. В разгар этой трагедии мы стали свидетелями великого единства всего мира, помогающего нашей стране, в том числе наших друзей и коллег, которые участвовали в помощи украинцам в борьбе с непростительной российской агрессией.

Мы не говорим о Путине, потому что явно не сам Путин убивает наших граждан, бомбит дома, родильные дома и больницы, бросает бомбы нам на головы, игнорируя законы войны и даже элементарную человечность. Это многие россияне, которые ведут эту войну в составе вооруженных сил на территории Украины и сопредельных частей России и Белоруссии, а также те, кто работает в (мис)сфере на международном уровне и огромная пропагандистская машина дома — и даже больше обычно русские, которые решительно поддерживают эту войну. Война должна разрушить Украину, дестабилизировать Европу посредством крупнейшего потенциального кризиса с беженцами, который она когда-либо видела, и изменить мировой порядок. Путин теперь имеет подавляющую поддержку в своей коррумпированной стране для этой агрессии и намерения уничтожить миллионы украинцев.

Это касается и многих людей, которые работают в сфере культуры и шоу-бизнеса. Мы знаем это, потому что большинство украинцев понимают русский язык из-за нашего ужасного прошлого в качестве российской колонии, поэтому нам легко проверить их новости или социальные сети, чтобы увидеть, как кинозвезды и режиссеры так настойчиво поддерживают «денацификацию Украины». Более того, многие из них уже родом из Украины или имеют семьи в этой стране. Это никому не мешает слепо верить в то, что кремлевская пропаганда отрицает здравый смысл. Теперь мы также видим, что многие из них спасают лицо в свете растущей изоляции России, подписывая письма поддержки Украине и выражая свое неодобрение этому вторжению — лицемерный шаг для многих, кто пользовался благосклонностью царя. в предыдущие годы. То, что вы, многие в других странах, давно упустили из виду, украинцы увидели — установление диктатуры в России продолжение традиции сталинизма, но замаскированное под кажущуюся свободу самовыражения.

Как сказали наши коллеги, эта статьяЗа прошедшие годы современная Россия разработала сложные нарративы, отделяющие культуру от политики и использующие ту же культуру для отвлечения Запада от российских войн, нарушений прав человека, цензуры и преследований политических оппонентов. Сложная система дыма и зеркал, так сказать, заставить поверить в свою свободу, полюбоваться сложной и загадочной «русской душой», не обращая внимания на то, что это бесконечная яма отчаяния и рабства, культура, совершенно отличная от европейских ценностей, в частности, свобода и индивидуальность. Это то, что мы сейчас наблюдаем в зверствах русских солдат в нашей стране.

Другие могут быть более дипломатичны в таком обращении, но мы не позволим себя сдерживать, когда нам, нашим друзьям, нашим любимым и всем нашим согражданам угрожает реальная опасность потерять свою жизнь. Мы с разочарованием видим бездарные, не говоря уже о беззубых заявлениях кинофестивалей, таких как Канны, Берлинале, Сан-Себастьян, Венеция и других, об этой гнусной войне — стоя с Украиной, но уделяя слишком много внимания противостоящим русским. Восхищаться их мужеством высказываться, когда они должны восхищаться тем, что украинцы жертвуют своими жизнями за свободу всего нашего европейского континента. Вы страстно отстаиваете право представителей обидчика выступать на международной арене, в то время как они должны действовать, чтобы изменить ситуацию дома. Приверженцы свободы слова, вы не понимаете того простого факта, что озвучиваете, казалось бы, либеральное расширение наглой (нео)колониальной политики в отношении Украины. Когда многие предприятия и отрасли по всему миру, включая культурную деятельность, снова отсекают Россию за террор, который она причиняет Украине, вы выбираете отделить культуру от политики, как если бы однажды это было правдой.

Для 44-го выпуска журнала «Молодость» в октябре 2014 года, после оккупации Крыма Россией и войны на востоке Украины, мы создали специальную программу для российских фильмов, которые критиковали их власть и общество и называли их «фильмами морального сопротивления». К нашему удивлению, даже некоторые из этих кинематографистов были настолько расстроены одним только этим названием, что мы переименовали его в «Фильмы о моральном беспокойстве». Однако многие из них в итоге сняли свои фильмы. И вот мы увидели, насколько свободны эти кинематографисты. С тех пор российским фильмам запрещено участвовать в «Молодости».

Конечно, есть русские кинематографисты и интеллектуалы, которые открыто говорят об этом.Публикации и критика агрессии России против Украины всех этих лет, некоторые из которых мы знаем лично. Однако мы уверены, что они поймут, почему мы призываем к полному бойкоту российских фильмов до тех пор, пока российская армия не уйдет с Украины и ее правительство не возместит весь ущерб, — ведь эти интеллектуалы, безусловно, понимают, что потерпели неудачу в своей борьбе.

И когда вы сейчас намерены отдать голос россиянам, мы хотим, чтобы вы подумали о представителях украинской киноиндустрии, фестивальных программистах, кинематографистах, как вы собираетесь смотреть нам в глаза, зная, что кто-то из наших друзей или членов семьи или даже некоторые из нас, возможно, не пережили эту войну. Возможно, тогда вы поймете, что такое соучастие и коллективная ответственность, когда наши голоса и свобода выражения были украдены из нашей жизни. Хотя бы после этого спросите у россиян, как они к этому относятся.

Секция программы МолоДист

Игорь Шестопалов, программный директор

Богдан Джок, программист

Виктор Хлон, программист

Александра Прокопенко, программист

Руслана Сидорчук, программист

Алиса Коваленко, программист

Антхельм Видод, координатор программы

Максим Войтенко, технический директор