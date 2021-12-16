Кинофестиваль Freep возвращается к весне и раскрывает даты на 2022 год

Кинофестиваль Freep в среду раскрыл планы на фестиваль 2022 года, включая возвращение на свое традиционное место в весеннем календаре.

В 2021 году фестиваль проходил в сентябре, и это произошло во многом в ответ на пандемию. Даты фестиваля 2022 года — с 27 апреля по 1 мая — знаменуют возвращение на родину в первой половине года, где он проводится с момента его основания в 2014 году.

Состав фильмов фестиваля будет объявлен в середине марта. Как всегда, показы будут сосредоточены на документальных фильмах, многие из которых имеют сильные местные связи или интересы. Предыдущие фестивали включали мировые или мичиганские премьеры, такие как «12-е место и Клэрмаунт», «Русская пятерка», «Boy Howdy! The Story of Creem Magazine», «White Boy» и «Boblo Boats: A Detroit Ferry Tale».

Отличительной чертой фестиваля являются мероприятия по взаимодействию, построенные вокруг фильмов, в частности, подробные беседы, проводимые журналистами Free Press. Эти обсуждения будут продолжены с кинематографистами, кинематографистами и членами сообщества, как и другие сопутствующие мероприятия, включая концерты, музыку и бесплатные образовательные мероприятия, ориентированные на кинематографическое сообщество.

Фестиваль 2021 года включал в себя личные выступления на различных площадках Детройта и двух пригородах. Он также показал онлайн-трансляции для большей части состава. Ожидается, что этот гибридный подход — фильмы, доступные в кинотеатрах и дома — вернется в 2022 году.

Ожидается, что несколько бывших партнеров фестиваля также вернутся в 2022 году, в том числе Детройтский кинотеатр при Детройтском институте искусств, Бирмингем 8, поддерживаемый Imagine, Redford Theater и Мичиганский научный центр.

Техническая команда фестиваля в настоящее время работает над формированием.

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Кинофестиваль Freep Film Festival проводится по приглашениям, но его программисты всегда заинтересованы в том, чтобы послушать, какие документальные фильмы могут быть уместными. В частности, это фильмы, действие которых происходит в Детройте, Мичигане или на Среднем Западе, или фильмы, посвященные темам, имеющим особое отношение к региону. На фестивале также часто демонстрируются документальные фильмы, созданные жителями Детройта или Мичигандерс, или создателями фильмов, выросшими в штате.

Заинтересованные кинематографисты должны отправить электронное письмо [email protected] С ключевыми подробностями о документальном фильме — независимо от того, завершен он или находится в стадии разработки. Команда программистов свяжется с вами, если фильм заинтересует.

Кинофестиваль Фриппа

27 апреля по 1 мая

Несколько мест

freepfilmfestival.com