Кино-музыкальное мероприятие, посвященное жизни местечка

Немое кино предлагает заглянуть в мир, ныне утраченный, но изначально этот опыт не предназначался только для глаз. В свое время эти фильмы часто сопровождались живой музыкой.

То же самое произойдет и 3 ноября, когда Бингемтонский университет продемонстрирует древний закон Немой фильм режиссера веймарской эпохи Эвальда А. Дюпона. Всемирно известная скрипачка Алисия Свигалс, известная по фильму «Климатика», и Дональд Соссен, известный немой пианист, представят оригинальное выступление, которое оживит новаторский фильм. (Забавный факт: Свигальс также является отцом студента из Бингемтона.)

Мероприятие будет бесплатным и открытым для публики с 19:00 до 21:00 в концертном зале Casadesus в здании изящных искусств на территории кампуса.

Программа организована и спонсируется Департаментом еврейских исследований, и программа также поддерживается грантом от Фонда образования и искусства Sunrise, базирующегося в Ла-Хойя, Калифорния. Дополнительные спонсоры включают факультеты музыки, кино, немецкого и русского языков, а также Колледж иудаики, инициативу по работе с общественностью через Департамент иудаики.

Немецко-еврейский фильм 1920-х годов рассказывает историю сына раввина, который разрывается между любовью к музыке и очарованием современной Вены, а также радостями еврейской общины своего маленького городка. История рассказана с любовью и достоверностью и представляет собой идеальную среду для музыкального искусства, основанного на Клейсмере, как для Свигальса, так и для Сосина.

«Фильм отличный, и в нем есть много замечательных вещей. Спектакли из мира еврейского театра 1920-х гг. Фильм также необычен своим любовным изображением того, что раньше было известно как штетл, который является эквивалентом маленького городка в Америке, но в говорящей на идише Европе, сказала преподаватель иудаики Дженна Глассман.

«Но у этого есть и темная сторона», — добавила она. «Многие, участвующие в создании древний закон Их убили нацисты».

В то время Дюпон был передовым режиссером-экспериментатором в Германии, но в конце концов ему пришлось бежать с приходом к власти нацистского режима. Он оказался в Голливуде, где ему в основном поручали проекты из списка B, и взял перерыв примерно на 10 лет, прежде чем вернуться к кинопроизводству в 1950-х годах.

По словам Глассмана, это первое мероприятие такого рода в программе иудаики Бингемтона, которое представляет собой захватывающее и острое слияние культур.

«У нас есть уникальная смесь кино и музыки — старый фильм и современная музыка — и история древнего мира на идиш против дразнящего взгляда на возможности европейского и еврейского мира до того, как все исчезло», — сказала она.