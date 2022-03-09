Кипр теряет россиян и сталкивается с экзистенциальными вопросами своей экономики — Politico

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На протяжении десятилетий Кипр строил экономику, которая обхаживала русских — российских туристов, российских инвесторов и российских олигархов.

Теперь, когда Европа всего за несколько дней разорвала связи с разжигающей войну Россией, Кипр столкнулся с экзистенциальным вопросом: что произойдет, если эти русские внезапно исчезнут?

На Кипре российские контакты есть везде.

Они появляются в экономических показателях. Ежегодно сюда приезжают сотни тысяч российских туристов – немалое количество для страны с населением всего 1,2 миллиона человек. Только в 2020 году из России поступило более 100 миллиардов евро инвестиций — почти четверть всех иностранных инвестиций приходится на Кипр.

Другие ссылки более культурны и сомнительны. Остров в Средиземном море уже давно является банковским домом для серых состояний российских инвесторов, от торговцев оружием до игорных компаний и порносайтов. В начале 1990-х постсоветские деятели, такие как Слободан Милошевич, приезжали на остров с чемоданами, полными денег.

За последнее десятилетие Кипр прошел долгий путь, чтобы развязать этот узел. Но Европейский Союз теперь заставляет его разблокировать больше, почти сразу.

Кипр, член Европейского союза, поддержал ужесточение санкций блока против России после ее вторжения в Украину. Однако официальные лица признают, что за поддержку приходится платить: санкции частично подорвут кипрскую экономику, даже если она уже начала отказываться от российских денег.

Банки являются одной из областей, которые могут быть затронуты. По словам представителей банка, как минимум пять человек из санкционного списка ЕС имеют активы в кипрских банках. Иное дело – элитная недвижимость – сейчас, вероятно, останутся непроданные десятки элитных квартир. Больше всего пострадает туризм.

«Кипрская экономика несоразмерно пострадала по сравнению с другими странами из-за структуры кипрской экономики и ее зависимости от российских туристов», — заявил Politico министр финансов Кипра Константинос Петридес.

«По нашим оценкам, в этом году мы рассчитывали принять 1 млн туристов из Украины и России, что составляет около 20-25% туристического рынка Кипра», — сказал Петридес. «Ключ в продолжительности этого кризиса. Если он закончится через месяц, мы выйдем целыми и невредимыми. Если он будет продолжаться дольше, ни одна экономика не сможет прийти в норму».

идти по линии

Через несколько дней после того, как Москва ввела войска в Украину, Европейский союз, Великобритания и Соединенные Штаты с исторической скоростью предприняли шаги, чтобы парализовать российскую экономику, не допустить выхода российских банков на международные рынки и запретить доступ российских самолетов в свое воздушное пространство. Они также планировали наводнить Украину гуманитарной помощью и, в конечном итоге, оружием.

Кипр в целом поддержал эти планы. Но по пути были признаки нерешительности.

Власти Кипра сначала выступали против запрета крупным российским банкам участвовать в международной платежной сети SWIFT, которая является основным двигателем глобального бизнеса, а затем выступили позже. И хотя Кипр согласился закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов, он добавил предупреждение о том, что может пересмотреть свое решение, если Турция откажется последовать его примеру. До объявления во вторник Кипр был единственной страной в Европейском союзе. не способствовал Никакой экстренной помощи Украине.

Между тем, по крайней мере, некоторые российские руководители пытались использовать Кипр, чтобы обойти надвигающиеся санкции. Российский государственный банк ВТБ незаметно передал все свои акции кипрского банка RCB кипрским акционерам, сделав его банком, находящимся в его 100-процентной собственности. Новая структура собственности в настоящее время ожидает одобрения со стороны европейских властей. ВТБ — один из банков, которых Евросоюз исключил из SWIFT.

Если посмотреть на это с экономической точки зрения, процедуры можно легко объяснить.

На Кипре сфера услуг, включая туризм, составляет более 80 процентов экономики. Русские всегда поддерживали процветание сферы услуг.

Власти Кипра сейчас пытаются компенсировать ожидаемые потери и получить доступ к другим рынкам. Но они признают, что это будет сложно, особенно после того, как пандемия уже косила индустрию туризма.

У нас был очень хороший поток бронирований из России, пока не было объявлено о закрытии воздушного пространства. «После этого все замерло», — сказал Чарис Лоизидес, президент Ассоциации отелей Кипра.

«Мы контактируем с туроператорами из России, и они разочарованы», — добавил он. «Мы смогли выжить последние два года в очень сложных условиях, и мы надеялись, что 2022 год вернет нас к нормальной жизни».

Как и ожидалось, еще более угрожающий тон ситуации привнес посол России на Кипре Станислав Осадчий.

Куда приедет Кипр со своими российскими туристами? они не придут» Рассказывать Кипрский телеканал. «Куда они едут — в Турцию, вы этого хотите? Чтобы они туда тратили свои деньги? Скоро лето, вы закрыли свое воздушное пространство — вы прострелили себе ноги».

По словам Луизидеса, даже если Кипр вновь откроет свое воздушное пространство для российских самолетов, это мало что изменит. Российский рубль находится в свободном падении, и более широкие ограничения и неопределенность наверняка отпугнут многих россиян.

Это факт, который сильно ударит по прибрежным городам, таким как Лимассол и Фамагуста, куда исторически стекались российские туристы. Российские туристы известны в местном масштабе как самые большие транжиры, в отличие от британских туристов, которые говорят: «Они покупают только пиво, гамбургеры и презервативы».

В результате кипрская поддержка российских санкций не всем пришлась по душе.

«Мы как будто хотим наказать Россию и наказываем самих себя», — сказал Паникос Деметриадис, бывший управляющий центральным банком острова.

«Мы также наказываем россиян, которым необходимо отделиться от диктатора своей страны», — добавил Димитриадис, который также является почетным профессором Лестерского университета. «Есть тысячи россиян, которые терпеть не могут путинскую Россию и хотят уехать, а мы изолируем их».

глубокие отношения

После распада Советского Союза Кипр был тесно связан с Россией.

«20-30 лет назад, когда распался Советский Союз, было осознанное решение связать Республику Кипр с Россией со всеми сопутствующими рисками, которые можно было легко осознать, просто читая новости о политической и социальной ситуации на Кипре, — сказал Стелиос Орванидис, кипрский журналист-расследователь, работающий над Проектом по освещению организованной преступности и коррупции: «Россия».

В некотором смысле эти отношения стали еще крепче после 2003 года, когда президент России Владимир Путин начал сворачивать независимость российской олигархии. Многие видные российские руководители решили перевести свои финансы за границу. Одно из их любимых мест для хранения денег? Кипр.

В 2013 году годы предоставления чрезмерно льготных кредитов кипрским банкам возобновились, вызвав финансовый кризис. Многим россиянам с крупными внутренними депозитами были предоставлены доли в кипрских банках в обмен на их убытки. По иронии судьбы, план означал, что русские стали основными акционерами кипрских банков после того, как кризис утих.

Однако после кризиса банки также стали более строго соблюдать правила борьбы с отмыванием денег. В 2018 году регуляторы США начали охоту за незаконными российскими деньгами в международном обращении. В рамках этой инициативы Центральный банк Кипра закрыл тысячи подставных компаний, что привело к более широкому изменению бизнес-модели острова.

В 2020 году Кипр приостановил действие спорной схемы «золотой визы», которая дает иностранцам паспорта в обмен на огромные инвестиции в страну. Схема, созданная в 2013 году, принесла Кипру около 7 миллиардов евро — и зарегистрированные паспорта для многих российских олигархов.

Теперь, с новыми санкциями, группа бухгалтеров, юристов и агентов, все еще работающая с россиянами, скорее всего, потеряет свой бизнес. Но власти настаивают, что это не распространяется на экономику в целом.

В частности, Петридес, министр финансов Кипра, утверждает, что банки страны безопасны.

Есть атмосфера из-за прошлого, но кипрская экономика уже не так зависит от России. Он сказал, что в других странах есть более серьезные проблемы.

Петридес добавил: «Санкции, связанные с банковской системой в Европейском Союзе, не затрагивают Кипр в значительной степени, потому что кипрская банковская система не подвержена влиянию России». Банковская система поддерживает самые высокие показатели достаточности капитала и ликвидности. «У ЦБ Кипра нет резервов, которые ЦБ России держит за границей».

Официальные лица также отметили, что около дюжины компаний из России и Украины стремятся вывести свою деятельность из зоны конфликта и могли бы извлечь выгоду из быстрого бюрократического процесса на Кипре. Кроме того, около 1000 человек недавно запросили рабочую визу на Кипре.

Представители банка также утверждали, что Кипр уже научился обходить финансовые санкции против россиян. Они отметили, что многие россияне, владеющие крупными пакетами акций кипрских банков, в 2018 году попали под санкции США и Великобритании.

Однако российские депозиты на Кипре оцениваются в один миллиард евро. Деметриадис, бывший управляющий центральным банком, отметил, что ликвидность банков зависит от доверия инвесторов к системе, а это может быстро измениться.

«Кипр — маленькая страна, хорошо известная своими прошлыми отношениями с Россией и олигархией, и поэтому ей очень сложно содержать себя и она может стать жертвой санкций», — сказал Деметриадис. «Из-за древних грехов Кипр находится в сером списке, а другие всегда вызывают подозрения».