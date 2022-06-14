Кира Коваленко и Кантемир Балагов бегут из России

24 февраля, когда Россия начала беспрецедентное военное вторжение в Украину, режиссеры Кантемир Балагов и Кира Коваленко вышли на улицы в знак протеста.

«Мы действительно думали, что сможем что-то изменить», — сказал Балагов IndieWire в этом месяце по телефону из Лос-Анджелеса с Коваленко на линии. Но позже, когда мы узнали, что это поддерживают настоящие люди дома, мы поняли, что происходит что-то ужасное. Эта российская телевизионная пропаганда промыла мозги многим людям. Этот момент стал для нас переломным, и мы поняли, что нам нужно уезжать из России».

Последние два года супруги входят в число восходящих звезд российского киносообщества: 32-летняя драма Коваленко «Разжимая кулаки» стала официальной презентацией премии «Оскар» в стране в прошлом году, а 30-летняя старый Балагов «Дыл» был прошлогодней подачей. Как только они поняли, что противостояние войне подвергнет их опасности, они стали искать стратегию выхода.

Связанный

Связанный

Балагов благодарит содиректора кинофестиваля Telluride Джули Хантсингер за то, что она побудила их покинуть Россию и помогла получить шестимесячные туристические визы. Теперь они отплачивают за услугу, выступая в качестве приглашенных режиссеров на фестивале этого года, запланированном на праздник Дня труда. «Мы до сих пор говорим, что она наш ангел-хранитель», — сказал Балагов. «Она была первым человеком, который сказал: «Ты должен уйти».

Балагов и Коваленко будут одними из самых молодых приглашенных режиссеров на фестивале, роль, которую в прошлом году взял на себя Барри Дженкинс. Они как раз заканчивали подборку фильмов. Хотя они отказывались комментировать возможные варианты до объявления состава, эта возможность стала иронией судьбы для жителей Нальчика, города на юго-западе России, расположенного в 900 милях от Москвы, поскольку ни один из них изначально не интересовался кино.

«Я не был любителем кино, — сказал Балагов. Иногда я смотрел хорошие фильмы, такие как «Танцующая в темноте», «Убить Билла» и «Amores Perros». Но я также смотрел много грязных фильмов».

Пара искала новые возможности, когда опытный российский режиссер Александр Сокуров («Русский корабль») открыл киношколу в их родном городе. Балагов запустил с друзьями сериал на YouTube, в котором Сокуров увидел потенциал, а Коваленко хотел получить какое-то культурное образование. «Сокуров говорил, что кино может нас спасти, и это меня очень вдохновило», — сказала она. «Это показало нам, что кино было своего рода вечностью, и это сделало то, чем я хотел заниматься».

Моби

Балагов сказал, что пришел на шоу, желая стать следующим Квентином Тарантино, но быстро адаптировался к более личной точке зрения. «В то время я понял, что кино может быть больше, чем просто развлечение, — сказал он. «Я хотел рассказать истории о людях из моего района». Коваленко сказала, что она чувствовала то же самое. «Мы оба очень хотим снимать фильмы о наших родных городах», — сказала она. «Люди всегда вдохновляют нас, но мы хотели, чтобы мир вдохновлял и их».

Все началось хорошо, когда в Каннах состоялась премьера «Балагова» и «Бинпола», а «Разжимая кулаки» победили в разделе «Особый взгляд» фестиваля; Все три титула отправились на Теллурайд и другие осенние фестивали. Однако, когда вторжение в Украину разделило Россию, стало сложно представить первоначальную цель пары в будущем. «Каждый раз, когда мы публикуем что-то в социальных сетях, нашим родителям звонит друг кого-то, кто знает людей в определенных кругах», — сказал Балагов. Они посоветовали нашим родителям сказать своим детям, чтобы они сохраняли спокойствие, так как это может повлиять и на них. Нам очень тяжело еще и потому, что мы изо всех сил старались говорить о войне. В маленьком городе легче напугать людей».

Уехать из России было непросто по многим причинам. «Мы начали искать авиабилеты, и они были очень дорогими», — сказал Балагов. Они побывали в Стамбуле и Грузии, прежде чем отправиться в Соединенные Штаты, где теперь их приветствует киносообщество. «Нам пока сложно, — сказал Балагов. «Наша семья все еще там. Но мы подумали, что лучше нам быть здесь, чем сесть в тюрьму в России из-за нашего мнения о войне».

Пара пыталась продлить свое пребывание, получив визу O1B и изучая перспективы своей будущей карьеры. Балагов, недавно снявший два эпизода грядущего сериала HBO «Последние из нас», разрабатывал проект под названием «Моника», который изначально планировал снимать в Нальчике. Сейчас он переписывает его, чтобы поместить историю в общине черкесской диаспоры в Нью-Джерси, и планирует открыть магазин в Нью-Йорке для производства, которое будет частично на английском языке. С производством связан проживающий в Лос-Анджелесе украинский продюсер Александр Роднянский (ранее жил и работал в России).

Роднянский, недавно подписавший сделку с Apple с первого взгляда, развил идеи с Коваленко. Хотя над ее английским нужно поработать — Балагов перевел ей в интервью IndieWire — она сказала, что надеется открыть для себя собственный способ создания фильмов в США. «Я хочу написать здесь историю», — сказала она. «В целом, эти истории, которые мы рассказываем, могут быть универсальными, разносторонними и сложными».

Они наблюдали за недавними дискуссиями о том, как выбираются фестивали в ответ на войну. Хотя в этом году Каннский фестиваль включил в свой официальный конкурс фильм российской режиссуры «Жена Чайковского», фестиваль заявил, что не примет на фестиваль официальных российских делегатов. Аналогичные решения приняли и другие фестивали.

«Мы постоянно спрашиваем себя: «Если бы наши фильмы были сейчас на больших фестивалях, разве мы отложили бы их из-за войны?», — сказал Балагов. «Мы действительно хотим верить, что будем, но мы не можем ответить на этот вопрос наверняка. Это теория. Мы никогда не были в таком положении. Но мы это понимаем и не против».

Они понятия не имели, когда они могут попытаться вернуться в Россию и снимать там фильмы при Владимире Путине. «Мы решили для себя, что назад нам не вернуться, пока этот палач управляет нашей страной», — сказал Балагов. Эта кошмарная война однажды закончится. Это вопрос веры и доброты — и готовности ждать».

Прямо сейчас они с нетерпением ждали Теллурид и дружелюбную толпу там. «Вы можете расслабиться и посмотреть фильмы с людьми», — сказал Балагов. «Там есть одиночество и какая-то магия. Так что мы очень благодарны за эту возможность, особенно прямо сейчас».

Кинофестиваль в Теллурайде 2022 года пройдет со 2 по 8 сентября.

Участие: Будьте в курсе последних фильмов и телевизионных новостей! Подпишитесь на нашу рассылку по электронной почте здесь.