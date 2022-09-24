Кирилл Капризов возвращается с Уайльдом после бурного лета

Лето Кирилла Капризова было не таким комфортным, как у большинства его сверстников из НХЛ. (AP Photo/Стейси Бенгс)

Вы услышите множество преувеличенных цитат на всех тренировочных сборах НХЛ, но никто не чувствует себя комфортно, возвращаясь на лед от звезды «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова.

Летом Капризов пережил кошмар после того, как российская полиция, как сообщается, разыскивает его за то, что он якобы купил поддельный военный билет с целью уклонения от призыва на военную службу. Эти сообщения были категорически опровергнуты Капризовым и его семьей, но его возвращение в Соединенные Штаты было непростым, поскольку ему было отказано во въезде при попытке въезда рейсом из Дубая из-за проблем с визой.

В конце концов 25-летний мужчина получил визу и успешно вернулся в США 1 августа, но в его поездке из России были замешаны несколько сторон.

«Нам очень помогли очень особенные люди», — сказал генеральный менеджер Wild Билл Герин через Майкл Руссо из Атлетик. «Мы должны были составить ему график и изменить его. Он так нервничал, что мы не знали, сможем ли мы вытащить его оттуда. Это оказалось очень опасно».

Капризов подписал пятилетний контракт на 45 миллионов долларов с Уайлдом в сентябре 2021 года, но, поскольку он подписал контракт за день до начала учебного лагеря, он не получил новую рабочую визу на следующий год. Эскалация российско-украинской войны также усложнила процесс получения новой визы.

Герен и другие члены «Дикого Капризова» призывали его остаться в Штатах на время курортного сезона, но они, конечно же, не принимают его за то, что он приезжает домой на лето.

«Это его дом. Если это твой дом, то это твой дом» Он не думал, что это произойдет, так что я его совсем не виню.

Это было ужасное лето для Капризова и Уайльда, но обе команды надеются перевернуть новую страницу с динамичным левым вингером, стремящимся стать лучше благодаря впечатляющей кампании с 47 голами и 108 очками в сезоне 2021-2022. Капризов велел журналистам строго воздерживаться от вопросов о хоккее, и их трудно винить, особенно учитывая его впечатляющие таланты и захватывающий стиль игры. Оказавшись в эпицентре геополитической борьбы, в то время как большинство его сверстников отдыхают или публикуют посты в Instagram, кто может винить его?

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