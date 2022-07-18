Киссинджер не отвечает: что, если Россия победит?

НЬЮ-ЙОРК. 99-летний бывший госсекретарь США подробно, но осторожно, рассказал о войне на Украине и ее последствиях ведущему еженедельнику новостей Германии Der Spiegel.

Киссинджер защищал позицию, которую он выдвинул в мае во время телеконференции Всемирного экономического форума по мирным переговорам, основанным на статус-кво до вторжения России в Украину 24 февраля.

Но с тех пор Россия завоевала обширную территорию и, похоже, готова завоевать весь Донбасс, на долю которого приходится четверть территории Украины и три четверти ее промышленных мощностей. Что, если Россия не вернется на линию соприкосновения 24 февраля? Der Spiegel не спрашивал, Киссинджер не говорил об этом прямо и ничего об этом не говорил.

Шпигель мог бы спросить Киссинджера, что он думает о предупреждении президента Сербии Александра Вувича от 14 июля. российские СМИ: «Я знаю, что нас ждет. Владимир Путин придумает план, как только сделает свою работу в Северске, Багмуте и Соледаре, и после выхода на вторую линию Славянск-Крамадорск-Авдеевка. А если они [the West] Не принимай, — не примут — разверзнется ад».

Но Киссинджер намекал на некий ад, ссылаясь на Тридцатилетнюю войну 1618–1648 годов, в которой погибло две пятых населения Центральной Европы. Он предупредил, что Россия больше не будет частью европейской истории, если конфликт продолжится.

«Я не разделяю точку зрения, что Путин хочет вернуть себе все, что Москва потеряла после 1989 года, но он не может смириться с тем, что вся территория между Берлином и российской границей перешла к НАТО… Это делает Украину его любимая точка.

Шпигель изо всех сил пытался убедить Киссинджера рекомендовать Украине территориальные уступки, но безуспешно.

Оно спрашивало: «Вы написали новую книгу, и первая глава изображает Конрада Аденауэра. Его политика, как вы пишете, была основана на том, чтобы «считать раздел своей страны временным». Вы имели это в виду, когда недавно представили свое предложение о прекращении войны на Украине: Украина согласится на временный раздел своей территории, превратит часть страны в прозападную, демократическую, экономически сильную нацию и будет ждать. Будет ли другая часть когда-нибудь осесть и присоединиться к Украине?»

Мужчина проходит мимо жилого дома, поврежденного в результате обстрела, в Северодонецке, к северо-западу от Луганска, Украина. Изображение: Скриншот/Аль-Джазира/Агентства



Киссинджер отмахнулся от вопроса. «Я сказал другое: чтобы закончить эту войну, будет лучшая разделительная линия прежнего государства, охватывающая 93% страны. Восстановление этого состояния означает, что вторжение провалилось. Итак, речь идет о прекращении огня на линии связи с 24 февраля. Около 2,5% украинской территории в Донбассе и на Крымском полуострове, территории, которая все еще контролируется Россией, станут частью дальнейших переговоров», — сказал бывший высокий дипломат.

Шпигель надавил на него: «Однако, если война продолжится за линией соприкосновения 24 февраля, вы добавили: «Речь идет уже не о независимости Украины, а о новой войне против России». Он ответил: «Я никогда этого не говорил. Украина должна отказаться от части своей территории».

Но позже в интервью Киссинджер указал ответ, который он дал бы, если бы его спросили. Шпигель спросил, считаете ли вы, что продвижение демократии должно быть целью внешней политики. Киссинджер ответил:

Для меня демократия — самая желанная система. Но когда этот вариант является первоочередной задачей в современных международных отношениях, он приводит к миссионерскому импульсу. Это может привести к новому военному конфликту наподобие Тридцатилетней войны. Между прочим, что касается Китая, то администрация президента Байдена заявила, что не намерена устанавливать там режим для проведения перемен. И поэтому он сталкивается с проблемой, с которой сталкиваются все лидеры великих наций. Действительно, есть ситуации, которые нужно защищать, и именно так Европа видит конфликт вокруг Украины. Однако государственное искусство в этой ситуации должно охватывать сразу три вещи: историческое значение баланса сил, новое значение высоких технологий и сохранение их сущностных ценностей. Этот вызов является новым.

Шпигель также спросил: «Как вы оцениваете заявление Байдена о том, что президент Путин не может долго оставаться у власти»? Киссинджер ответил: «Это не очень умное заявление».

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден на саммите перед войной. Фото: AFP/EyePress News

«Увеличивает или снижает ход украинского конфликта готовность китайского руководства решить тайваньский вопрос в свою пользу?» — спросил Шпигель и сменил тему на Китай.

На что Киссинджер ответил: «Нет, нет. Путин явно недооценил оппозицию, с которой столкнулся. Но только если китайцы решат, что мирное решение этого конфликта невозможно, они применят против Тайваня всю силу. Я не думаю, что они дошли до этого момента.

Шпигель снова задал вопрос: «Если Китай когда-нибудь придет к такому выводу, чем этот конфликт будет отличаться от украинского?»

Киссинджер ответил: «Военная специфика украинского конфликта заключается в том, что два ядерных противника ведут обычную войну на территории третьего государства, и, конечно, у нас много нашего оружия. С другой стороны, нападение на Тайвань, по закону с самого начала ввергнуть Китай и Соединенные Штаты в прямой конфликт».

Шпигель спросил: «Перед войной на Украине велись дебаты о том, следует ли Соединенным Штатам стремиться к более тесным связям с Россией, чтобы оказать давление на своего соперника, Китай… Сегодня вопрос заключается в том, должен ли Вашингтон противостоять напряженности в отношениях с Пекином. вы с Никсоном сделали 50 лет назад.Сразу два больших.Как вы думаете,Америка достаточно сильна,чтобы противостоять врагу?

И Киссинджер заключил:

Я думаю, что было бы очень неразумно расширять войну на Украине до войны против России и занимать антикитайскую позицию. Я поддерживаю усилия НАТО и США по прекращению российской агрессии и восстановлению Украины до довоенных размеров. Я понимаю, что Украина выдвигает дополнительные требования. Эта проблема может быть решена с более широкой точки зрения международных отношений. Но даже если это удастся, необходимо выяснить будущие отношения России с Европой, то есть вопрос о том, останется ли Россия частью европейской истории или станет постоянным врагом в союзе с совершенно другими территориями. Это будет центральный вопрос. Это применимо вне зависимости от исхода войны на Украине, возможные последствия которой я много раз обрисовывал — и я никогда не говорил, что Украина должна уступить часть своей территории.

Следите за новостями Дэвида Б. Голдмана в Твиттере. @Дэвид Голдман