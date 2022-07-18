Top News

Киссинджер не отвечает: что, если Россия победит?

18 июля, 2022
Vsevolod Egorov

НЬЮ-ЙОРК. 99-летний бывший госсекретарь США подробно, но осторожно, рассказал о войне на Украине и ее последствиях ведущему еженедельнику новостей Германии Der Spiegel.

Киссинджер защищал позицию, которую он выдвинул в мае во время телеконференции Всемирного экономического форума по мирным переговорам, основанным на статус-кво до вторжения России в Украину 24 февраля.

Но с тех пор Россия завоевала обширную территорию и, похоже, готова завоевать весь Донбасс, на долю которого приходится четверть территории Украины и три четверти ее промышленных мощностей. Что, если Россия не вернется на линию соприкосновения 24 февраля? Der Spiegel не спрашивал, Киссинджер не говорил об этом прямо и ничего об этом не говорил.

READ  Блокировка Хэйхэ препятствует торговле, но мало влияет на торговлю между Китаем и Россией: эксперты

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.