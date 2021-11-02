Китайская версия Fortnite закроется в середине ноября.

Epic Games, разработчик Это электронная игра, закрывает Battle Royale в Китае в середине ноября (через cnet). Переведенная публикация датирована Сайт Fortnite Он показывает, что «тест» игры окончен.

В сообщении говорится, что пользователи больше не смогут регистрироваться или скачивать Это электронная игра Начиная с понедельника. 15 ноября Epic Games будут закрыты. Это электронная играСерверы полностью и не позволяют пользователям входить в систему. Уведомление выражает благодарность игрокам за то, что они «катались на автобусе» и участвовали в игре. Epic не предоставила никакой дополнительной информации о причине своего решения закрыть игру.

Epic Games не предоставляет никакой дополнительной информации о причине своего решения закрыть игру.

Однако это может иметь какое-то отношение к новым ограничениям Китая на игры для детей – по состоянию на август дети до 18 лет Можно играть в видеоигры только три часа в неделю. Поддерживаемые государством СМИ также называют онлайн-игры «духовным опиумом», подчеркивая подозрительность Китая к играм.

Это не ново – В Китае запретили детям играть с 22:00 до 8:00 В 2019 году также будет ограничено время просмотра детьми экрана до 90 минут в будние дни. Даже китайский технологический гигант Tencent запустил Система распознавания лиц, которая распознает детские игрушки после комендантского часа. Новое правило трех часов в Китае означает, что ограничения в стране ужесточаются.

в 2018 году Epic Games сотрудничает с Tencent для выпуска Это электронная игра В КитаеОднако, прежде чем он стал широко доступным, его пришлось претерпеть серьезные модификации. а Это электронная игра Китайская вики На странице показано, насколько эта игра отличается от того, что знают американские игроки. Например, китайский закон запрещает изображение черепов и изменяет внешний вид ряда косметических предметов, связанных с черепом. В вики также отмечается, что игрокам предлагали пойти в школу, если они играли более 90 минут в будние дни.