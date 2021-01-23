Китайская гигантская игра Tencent получит «контрольный пакет акций» Dev Klei Entertainment

Следуйте из Слияние Vicarious Visions с BlizzardКитайский гигант видеоигр Tencent, известный такими названиями, как Лига Легенд И Столкновение племен – Вы приобретете «контрольный пакет» в Klei Entertainment.

Если вы не знакомы с этим канадским разработчиком, то это студия, создавшая такие игры, как не голодай И Знак ниндзя. Основатель Klei Entertainment, Хайме «Бигфут» Ченг, говорит, что Клей сохранит «полную независимость творчества и операций во всех аспектах студии, включая проекты, таланты и многое другое».

в Часто задаваемые вопросы на сайте KleiЧенг сказал, что в будущем не будет никаких немедленных изменений в «занятости, проектах или других операциях». Что касается причины такого решения, то это позволит студии «не беспокоиться о финансах», сделать «лучшую творческую работу» и ориентироваться в меняющейся отрасли.

«Есть некоторые утомительные изменения в бухгалтерском учете, к которым нам нужно будет адаптироваться. Помимо этого, я буду продолжать управлять студией, как и раньше, без каких-либо изменений в кадровом обеспечении, проектах или других процессах».

«Klei существует уже 15 лет, и за эти годы мы внесли много изменений, чтобы реагировать на меняющийся мир. Я постоянно хотел, чтобы люди могли делать свою лучшую творческую работу, учиться и расти, а не беспокоиться о финансах и иметь возможность наслаждаться жизнью. Вне студии. Это не изменилось ».

«Это партнерство помогает нам ориентироваться в меняющейся отрасли и помогает сосредоточиться на том, что у нас получается лучше всего: на создании уникального опыта, который никто другой не может сделать».

Согласно отчету Нико Партнеры Через GamesIndustry.biz, Tencent инвестировала в 31 сделку в игровой индустрии в прошлом году – новый рекорд для компании. Это была «смесь приобретений, слияний, мелких и крупных ставок и раундов финансирования».

Некоторые из этих сделок включали Незначительная доля в PlatinumGames И Поделиться в японском издательстве Marvelous. Кто знает, что еще может появиться у Tencent в ближайшие месяцы с началом 2021 года.