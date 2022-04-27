Китайская компания по производству дронов DJI Russia приостанавливает торговлю в Украине | Новости войны России и Украины

DJI, крупнейший в мире производитель дронов, объявил мораторий на операции в России и Украине, что является редким примером того, как китайская компания приостанавливает свою деятельность в ответ на войну в Украине.

Компания из Шэньчжэня заявила в среду, что приостанавливает свою деятельность в обеих странах, «пересматривая внутренние требования соответствия в различных юрисдикциях».

DJI, базирующаяся в Гонконге в 2006 году и публично не зарегистрированная, заявила в своем заявлении, что «взаимодействовала с клиентами, партнерами и другими заинтересованными сторонами в связи с приостановкой».

Адам Лисберг, директор по корпоративным коммуникациям в Северной Америке, сказал Al Jazeera, что «мы сделали заявление не о какой-либо стране, а о нашей политике».

«DJI ненавидит использование наших дронов во вред, и мы приостанавливаем продажи в этих странах, чтобы гарантировать, что никто не использует наши дроны на войне», — сказал Лисберг.

Заявление DJI последовало за тем, как компания опровергла обвинения в том, что украинская военная информация просочилась в Россию в прошлом месяце, заявив, что немецкий ритейлер «выдвинул ложные обвинения в рамках согласованной кампании» по изъятию своей продукции с полок.

На прошлой неделе DJI подтвердила, что ее продукция предназначена исключительно для гражданского использования, а ее партнеры соглашаются не продавать свою продукцию «клиентам, которые планируют использовать ее в военных целях или помогать в модификации нашей продукции для военного использования».

«Мы никогда не примем вредное использование наших продуктов и будем продолжать стремиться к улучшению мира с помощью нашей работы», — говорится в заявлении компании.

Во время конфликта украинские военные широко использовали беспилотники DJI для шпионажа, в то время как изображения и кадры с поля боя показывают, что Россия также использовала беспилотники, произведенные компанией.

Чарльз Роулетт, аналитик исследовательской группы по мониторингу IPVM, сказал, что шаг DJI отражает давление потребителей, с которым компания сталкивается в Европе, заявив, что это поможет военным усилиям Москвы.

«DJI — китайская компания, поддерживаемая правительством, но она хочет, чтобы ее считали нейтральным мировым производителем, поэтому я думаю, что российское вторжение вызвало беспрецедентные исследования против нее, и я думаю, что DJI невероятно заинтересована в том, чтобы ее считали агентом Пекина», — Роле. сказал прислушиваясь к Аль-Джазире.

«Но они делают это без твердой поддержки Украины. Таким образом, они следуют позиции китайского правительства в этом отношении. И глядя на их претензии, это очень напряженно. В нем использовалось слово «вражда», а не война или вторжение.

Ролетт сказал, что заявление DJI может стать примером для других китайских компаний, обеспокоенных репутационными потерями при работе с Россией.

«Я думаю, что другие компании могут последовать их примеру, они будут использовать этот шаблон и вместо осуждения вторжения и ухода из России, они будут осуждать «враждебность» в целом и уходить с обоих рынков, хотя Россия является явным агрессором», — сказал он. Сказал.

С. в Сингапуре. Джеймс Чар, эксперт по китайским военно-гражданским отношениям в Школе международных исследований Раджаратнам, охарактеризовал действия DJI как «практическое решение», принятое по соображениям бизнеса.

Он сказал сэру Al Jazeera, что «DJI, в отличие от других западных компаний, отделяет себя от незаконной оккупации Украины Россией и уходит с российского рынка, чтобы гарантировать, что ее репутация и деловые интересы в других частях мира не пострадают». .

Сотни компаний приостановили или сократили операции в России на фоне западных санкций и санкций, а ведущие китайские компании, включая Alibaba, Thedi, Huawei, Lenovo и Tencent, продолжают торговать в стране. Согласно недавнему анализу, из 466 компаний, покинувших страну после вторжения 24 февраля, только три банка в Китае — Bank of China, ICPC и Asian Infrastructure Investment Bank — были среди крупнейших инвесторов.

На прошлой неделе российские СМИ РБК сообщили, что китайский Union Bank также прекратил сотрудничество с крупными российскими банками.

Китайско-российские отношения

Пекин открыто отказался осудить вторжение Москвы, выступил против санкций против России и выразил сочувствие проблемам безопасности, поднятым российским президентом Владимиром Путиным.

Хотя председатель КНР Си Цзиньпин и Путин наладили тесные связи и заявили, что дружбе их стран «нет пределов», аналитики говорят, что Пекин опасается открыто нарушать санкции, чтобы помочь своему стратегическому партнеру.

Алисия Гарсия Эрреро, главный экономист Natixis в Гонконге по Азиатско-Тихоокеанскому региону, сказала, что решение DJI закрыть бизнес в России отражает опасения по поводу отмены вторичных санкций, направленных на технологии двойного назначения. Транзакции, совершенные в Южной Корее или на Тайване, или в долларах США.

Сам DJI находится под санкциями США после того, как Вашингтон обвинил его в распространении беспилотников, используемых для наблюдения за этническими меньшинствами в китайском регионе Синьцзян, и в создании угрозы национальной безопасности.

«Существует весь этот потенциал для экспорта дронов в Россию», — сказал Гарсия Эрреро «Аль-Джазире», добавив, что санкции «нельзя терпеть», когда экономика Китая вялая, а иностранная экономика вялая. Инвесторы массово уходят.

«Действительно, из рисков, связанных с различными санкциями, я бы сказал, что они действительно огромны. Слияние экспортирует военные гражданские технологии из Китая в Россию. Это самый простой способ их поймать.

Бенджамин Костшева, иностранный юридический советник Hogan Lovells в Гонконге, сказал, что, хотя он не может комментировать решение DJI, санкции и экспортные ограничения вызывают серьезную озабоченность у всех китайских компаний.

«Особое беспокойство вызывают вторичные санкции, которые не требуют связи с США», — сказала Кострева «Аль-Джазире».

«Учитывая количество лиц, разрешенных в России, и количество разрешенных российских банков, любой компании будет очень сложно вести там бизнес», — добавил он.