Москва, 27 декабря. / ТАСС /. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил ТАСС в понедельник, что убежден, что здравый смысл в конечном итоге выиграет спор между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, Швейцария, частично поддержал предыдущее решение Всемирного антидопингового агентства в отношении ряда санкций против российского спорта. В частности, CAS поддержала решение Всемирного антидопингового агентства объявить РУСАДА несовместимым со Всемирным антидопинговым законом.

Решение швейцарского суда также лишило Россию права участвовать во всех международных спортивных турнирах на два года. Санкции Всемирного антидопингового агентства будут действовать до декабря 2022 года.

«Эти санкции не имеют прямого отношения к спортсменам и тренерам. Это спор между Всемирным антидопинговым агентством и РУСАДА по поводу интерпретации лабораторных данных. Я уверен, что здравый смысл в конечном итоге победит», — сказал Поздняков.

«Многие международные спортивные федерации ждут отмены этих санкций — все знают, как мы можем организовать мероприятия. Многие считают большой честью проводить соревнования в России. Поэтому эти санкции косвенно накладываются и на другие спортивные организации. А пока. «Мы проведем турнир». Мировой волейбол в России в следующем году.

В начале июня Космическое агентство США (РУСАДА) получило дорожную карту Всемирного антидопингового агентства для восстановления его статуса соответствия. План будет реализован к середине декабря 2022 года.