Китайские банки захватывают Россию и торговлю нефтью, чтобы интернационализировать юань

ШАНХАЙ/СИНГАПУР (Рейтер) — Китайские банки активизируют усилия по содействию международному использованию юаня, сообщая об увеличении трансграничных операций с юанями в связи с бурно развивающейся торговлей страны с Россией и углублением связей с Ближним Востоком.

Harbin Bank Co (6138.HK) в китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, продемонстрировал, что его трансграничный бизнес в юанях вырос в девять раз в прошлом году до рекордно высокого уровня, поскольку китайско-российская торговля быстро росла после начала войны на Украине.

Строительный банк Китая (601939.SS) и Сельскохозяйственный банк Китая (AgBank) (601288.SS) сообщили, что совокупные активы их московских дочерних компаний выросли в 3,3 раза и 1,4 раза соответственно в 2022 году, в то время как против России были введены жесткие западные санкции. .

По общему признанию, рост произошел с низкой базы, но эти небольшие шаги по переходу на юань последовали за серией двусторонних сделок, заключенных Китаем со своими торговыми партнерами, такими как покупка нефти в Персидском заливе и другие торговые сделки с Бразилией и Россией.

Доля юаня в глобальных платежах составляет всего 2,5%, что мало по сравнению с 39,4% доллара США и 35,8% евро, согласно SWIFT, глобальной системе обмена платежными сообщениями, контролируемой Западом.

Но анализ последних банковских документов, проведенный агентством Рейтер, показывает, как годичная война на Украине, которая вытеснила Россию из долларовой системы, ускоряет усилия Китая по расширению трубопроводов для альтернативной валютной системы.

«Китай должен подготовиться к наихудшему сценарию исключения из системы Swift и активно продвигать трансграничное использование юаня», — написали недавно Ван Цзихуа и Цяо Лицюнь, руководители Harbin Bank, в публикации китайского центрального банка. .

Они писали, что Китаю следует использовать возможности, предоставляемые западными санкциями против Москвы, для расширения торговли с Россией и сделать Хэйлунцзян плацдармом для интернационализации юаня.

Во Внутренней Монголии, также соседствующей с Россией, Банк Внутренней Монголии активно участвует в расчетах в юанях и бизнесе торгового финансирования со своими российскими коллегами, способствуя двусторонней торговле, сообщило агентство Синьхуа в марте.

Даже китайские банки со скромным бизнесом в России, такие как Jiujiang Bank (6190.HK) и China Postal Savings Bank, заявили, что их трансграничные расчеты в юанях увеличились более чем вдвое, поскольку Пекин настаивает на глобальном использовании юаня. Клиринговый бизнес AgBank в юанях подскочил на 157% в прошлом году в Дубае.

CIPS ПРОТИВ СВИФТА

Harbin Bank, который в 2015 году стал партнером российского Сбербанка для создания платформы для китайско-российского финансового сотрудничества, в прошлом году открыл подразделение, занимающееся продвижением трансграничного бизнеса с Россией.

Он также обязался продвигать Систему трансграничных межбанковских платежей (CIPS) — ответ Китая на SWIFT, — который стремится стать «основной силой» в развитии бизнеса юаней и CIPS на российском рынке.

Industrial Bank Corporation (601166.SS), чей бизнес трансграничных и корпоративных платежей подскочил на 50% в прошлом году, активно продвигает CIPS, глобальную платежную систему Китая.

Банк заявил, что в настоящее время помогает 153 иностранным и китайским банкам подключиться к CIPS для продвижения стратегии интернационализации CNY.

В Республике Таджикистан в декабре прошлого года AgBank провел кампанию по внедрению CIPS, поскольку он стремится создать трансграничную клиринговую сеть в юанях, связывающую Китай со страной Центральной Азии.

Усилия были зафиксированы официальными заявлениями. В марте 61 участник присоединился к CIPS в качестве непрямых участников, что больше, чем за предыдущие четыре месяца вместе взятые.

Банк Китая (601988.SS), крупнейший посредник CIPS по доле рынка, в прошлом месяце опубликовал амбициозную программу интернационализации юаня.

Банк, чьи трансграничные расчеты в юанях в прошлом году выросли на 26,1% до 31,1 трлн юаней (4,50 трлн долларов), пообещал поддержать государственные предприятия, товарных трейдеров и инженерных подрядчиков в использовании юаня для расчетов и финансирования.

Другой государственный банк, Bank of Communications (601328.SS), заявил, что способствовал первой в Китае торговле сжиженным природным газом (СПГ) с расчетами в юанях.

«Китай оказывает значительное влияние на спрос на нефть и газ», — говорится в заявлении пятого по величине банка Китая на этой неделе после того, как CNOOC и TotalEnergies помогли Фрэнсису завершить знаменательную сделку по СПГ.

«Расширение использования юаня в ценообразовании и расчетах при трансграничной торговле нефтью и газом придаст импульс интернационализации юаня».

(1 доллар США = 6,9148 китайских юаней)

(Отчетность Сэмюэля Шена и Тома Уэстбрука) Дополнительный отчет Винни Чжоу. Под редакцией Видьи Ранганатан

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