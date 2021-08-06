Обновлено 5.08.21 в 15:47 с комментарием представителя DIA.

Вашингтон: Китай “находится в разгаре крупномасштабных тренировок, самых масштабных и масштабных тренировок на уровне театра военных действий. Это то, чего вооруженные силы США на самом деле не сделали. Вы знаете, что вы находитесь в 80-х годах после реформы. И они это тянут “.

Заместитель помощника командующего по проектам, политике и операциям генерал-майор Дэйв Фернес выступил в Sea Air Space в понедельник во второй половине дня по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Не сразу понятно, какая печь относится к упражнениям. Защита морской пехоты и Пентагона по связям с общественностью получила от подполковника Мартина Майнерса: «Конкретные ответы на эти вопросы касаются вопросов разведки, которые мы обычно не обсуждаем».

После того, как история была опубликована, представитель АСВ заявил в заявлении: «Агентству нечего добавить. Пожалуйста, свяжитесь с PRC для получения информации об их пригодности.

По иронии судьбы, похоже, что есть как минимум два крупных учения с силами КНР – вместе с Россией, другой сверхдержавой-соперником Америки.

За день до выступления Фернэса министерства обороны Китая и России опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что 10 000 военнослужащих из обеих стран примут участие в крупных учениях в рамках контактов с Западом в 2021 году в первой половине этого месяца.

«Войска с обеих сторон будут сгруппированы вместе для разработки совместных планов и совместной подготовки, чтобы проверить и улучшить возможности обеих сил в совместном шпионаже, поиске и раннем предупреждении, электронной информационной атаке и совместной атаке и уничтожении», – говорится в совместном заявлении. сказал.

Согласно с Отчет опубликован на сайте Министерства обороны Китая, «Эти учения направлены на координацию и укрепление интегрированного стратегического партнерства между Китаем и Россией в новую эпоху, углубление практического сотрудничества и традиционной дружбы между двумя армиями и дальнейшая демонстрация способности обеих сторон бороться с экстремистскими силами. Коллективно обеспечивать региональный мир и безопасность . “

(Конечно, любой, кто помнит войну 1969 года между коммунистическими силами России и Китая, знает, насколько гибкой может быть «традиционная дружба».)

Примечательно, что Дин Ченг, китайский военный эксперт из Heritage Foundation и член Совета по безопасности прорыва спонсоров, Найдены заметки Большое течение Учения в Юго-Восточном Китае, Хотя он не нашел ничего, что можно было бы назвать упражнениями на театральном уровне, он сказал, что это не удивительно.

Ченг сказал, что это вторые крупные учения, в которых участвуют тысячи военнослужащих, включая Силы специальных операций, китайскую морскую пехоту и наземные войска. Они отрабатывают высадку амфибий, и это упражнение описывается как совместное. Однако он не смог найти никаких ссылок на стандартное крыло, которое обычно следует рассматривать как действительно совместное упражнение.

По словам Чэна, китайцы считают это отдельными упражнениями. Соответствие концепции «Интела» выдает Пентагон по связям с общественностью – КНР часто пытается смешать воду в масштабах и измерениях учений.

Таким образом, похоже, что китайцы участвуют как минимум в двух крупных учениях на большом географическом пространстве, включая командование, которое может привести к любому удару по Тайваню, сказал Ченг.

Это часть продолжающегося давления со стороны Китайской Народной Республики с целью создания обширной, способной и передовой армии для продвижения своих усилий по свержению либерального международного мирового порядка, в значительной степени созданного западными державами после заключения Договора 1648 года, но не исключительно. Вестфалии.

В качестве метафоры продолжающегося и растущего соперничества между Соединенными Штатами и Китаем он говорил о том, когда китайские войска находились в Восточной Африке, обнаруживая его форму и бросая вызов ему и им. С ним:

«Куда бы мы ни пошли, мы встречали китайцев», – сказал он. «Они приходят к нам в отелях, на улицах, по сути, сталкиваются с нами. Они в основном говорят нам, что мы пришли за вами. Они не стыдятся этого.

Региональные претензии

Хотя военные учения – это гибкость жесткой силы, для Китая нет ничего нового в использовании мягкой силы.

За последние 15 лет, стремясь распространить свои региональные претензии, Пекин создал фальшивые острова и превратил их в настоящие военные базы, летающие туда и обратно и путешествуя по территориям и скалам, где у них нет международно-правовых прав, перемещая вооруженные силы. Близко к Тайваню и другим союзникам и партнерам США и выдвигает экономические и другие аргументы в пользу того, что они являются растущей страной.

По словам главы Индо-Тихоокеанского командования, в Пекине появилась новая тактика: переименование географических населенных пунктов в китайские названия.

«Сейчас мы проводим много времени с нашими партнерами и соратниками, чтобы снизить эту напряженность, чтобы обеспечить поддержание порядка, основанного на международных правилах, и не оспаривать незаконные претензии», – сказал он. Выступая через два дня после выступления Фернэса на конференции по обороне Аспена в среду, Джон Акилино сказал: «Китайцы недавно в одностороннем порядке переименовали 80 географических объектов.

Акилино продолжил: «Эта попытка восстановить пересмотренную историю претензий направлена ​​против всего, во что верят нации с общими ценностями. Мы будем работать здесь, чтобы гарантировать, что свобода судоходства для всех сохраняется, а стабильность и мир поддерживаются».

Тем, кто утверждает, что Соединенные Штаты падают или что Китай просто превзойдет Соединенные Штаты, Акилино отметил: «Но я хочу быть предельно ясным. У нас самая большая армия в мире. Эта армия будет действовать где угодно в соответствии с международными нормами. правила и законы. Тихоокеанский флот США недавно прошел через Тайваньский пролив.

Но есть и другие факторы, которые следует учитывать при обсуждении относительной мощи двух стран, помимо доказательства непризнанных законных претензий Китая на воду и землю и его отрицания через Тихий океан. «Итак, эта история на самом деле не основана», – сказал Акилино. «У Соединенных Штатов самая большая экономика в мире. Я не думаю, что классифицировал бы Соединенные Штаты как рецессию; я считаю, что это история, которую другие страны будут продолжать присылать. Но я считаю, что это не совсем обосновано».