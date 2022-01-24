Китайские военные самолеты летают возле Тайваня после американо-японской демонстрации военно-морской мощи

Полеты самолетов Народно-освободительной армии Китая произошли через день после того, как военно-морские силы США и Японии устроили масштабную демонстрацию силы в Филиппинском море, собрав флот, включающий два авианосца ВМС США, два американских и один японский десантный корабль. Вертолет-эсминец, по сути небольшой авианосец.

В учениях участвовали американские крейсера, оснащенные управляемыми ракетами, и пять эсминцев. Филиппинское море — регион Тихого океана к востоку от Тайваня, между автономным островом и американскими территориями Гуам и Северные Марианские острова. Военно-морской флот не сообщил, насколько близко флот находился к Тайваню.

«Свобода во всей красе! Ничто так не подчеркивает нашу приверженность #FreeandOpenIndoPacific, как 2 авианосные ударные группы, 2 готовые десантные группы, которые плывут вместе с нашими близкими друзьями из Морских сил самообороны Японии», — вице-адмирал Карл Томас, командующий базирующимся в Японии Седьмой флот США в Твиттере.

В заявлении ВМС США говорится, что группа военных кораблей «проводит учения по сохранению и защите Индо-Тихоокеанского региона».

Налеты китайских боевых самолетов Тайвань и материковый Китай управлялись отдельно с тех пор, как побежденные националисты ушли на остров в конце гражданской войны в Китае более 70 лет назад. Но правящая коммунистическая партия Китая рассматривает самоуправляющийся остров как часть своей территории, хотя никогда не контролирует его. Пекин не исключает применения военной силы для контроля над Тайванем и в последние несколько лет продолжает оказывать давление на демократический остров, совершая частые полеты военных самолетов в тайваньский регион ПВО. Федеральное авиационное управление США определяет ADIZ как «конкретную область воздушного пространства над сушей или водой, в которой государству требуется немедленная и точная идентификация, определение местоположения и управление воздушным движением в интересах национальной безопасности страны». READ Промежуточные выборы в Сальвадоре: Букили надеется укрепить свою власть В воскресных налетах участвовали 24 истребителя J-16, 10 истребителей J-10, два транспортных самолета Y-9, два противолодочных самолета Y-8 и один бомбардировщик H с ядерными боеголовками.-6, министерство обороны Тайваня. . Об этом он заявил в воскресенье. В ответ тайваньские военные передали радиосигналы тревоги и развернули зенитно-ракетные комплексы для наблюдения за действиями. Воскресные рейды стали крупнейшим ежедневным проникновением китайских военных самолетов в зону ПВО Тайваня в этом году. в Большинство вторжений, когда-либо зарегистрированных Это было 4 октября прошлого года, когда в тот же день в регион прилетело 56 военных самолетов. Колин Кох, ученый из Школы международных исследований им. Раджаратнама в Сингапуре, сказал, что, хотя китайские рейды в воскресенье, вероятно, были реакцией на значительное военно-морское присутствие Токио и Вашингтона в регионе, они также служили другой цели. «Нет никаких сомнений в том, что это часть более широкой кампании Пекина, направленной на подрыв воли и способности Тайваня продолжать сопротивление», — сказал Кох. Он отметил недавнее крушение одного из лучших боевых самолетов Тайваня, F-16V, и потери, понесенные ВВС острова в ответ на непрерывные вторжения Народно-освободительной армии Тайваня в зону обороны Тайваня. «Некоторые политики и отставные военные (на Тайване) подняли вопрос о возможной нехватке пилотов и недостаточной подготовке перед лицом оперативных требований в ответ на частые полеты НОАК», — сказал Кох. Он сказал, что авиакатастрофа и эти заявления «вероятно вызовут обеспокоенность общественности по поводу способности острова противостоять повторяющимся и усиливающимся военным провокациям на материке», тем более что Пекин пообещал продолжить вторжения. «Последний крупный полет, хотя он явно нацелен на демонстрацию мощи союзников в Филиппинском море, безусловно, окажет некоторое предполагаемое усиливающее воздействие на продолжающиеся дискуссии на Тайване», — сказал Кох. READ Беглец из мафии арестован после того, как кулинарная программа на YouTube случайно раскрыла его Островные споры Карл Шустер, бывший директор по операциям Объединенного разведывательного центра Тихоокеанского командования США, сказал, что Китай пытается вывести Тайвань из равновесия и усталости — «как теннисист, подталкивающий своего противника к погоне за мячом по корту», ​​— отправляя самые большие формирования самолетов к острову с баз дальше на материке. Он также заявил, что американо-японские военно-морские учения послали Китаю сигнал не только о Тайване, но и о действиях Пекина в Южно-Китайском море и вблизи контролируемых Японией островов Сэнкаку, которые Китай называет Дяоюйдаоюйдаоюйдао и претендует, как и на Тайвань. , отдельно. со своей суверенной территории. Острова находятся ближе к Тайваню, чем к Токио, и китайские корабли находятся рядом с ними уже несколько месяцев. Об этом осенью прошлого года заявил CNN министр обороны Японии. США заявляют, что Сэнкаку подпадают под действие американо-японского договора о взаимной обороне, который Вашингтон обязан защищать, как и любую другую часть японской территории. Шустер сказал, что, хотя крупные военно-морские учения посылают сигнал, их местонахождение означает, что они не были слишком провокационными. Филиппинское море находится за пределами так называемой Первой цепи островов, на воды которой в основном претендует Китай. Шустер сказал, что прекращение американо-японских военно-морских учений показывает, что материковому Китаю не угрожает опасность.