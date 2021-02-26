Китайские уйгуры: парламент Нидерландов стал вторым за неделю, кто обвиняет Пекин в геноциде в Синьцзяне

По словам активистов и экспертов по правам человека, не менее миллиона мусульман содержатся в лагерях в отдаленном западном районе Синьцзяна. Активисты и некоторые западные политики обвиняют Китай в применении пыток, принудительного труда и стерилизации.

Китай отрицает любые нарушения прав человека в Синьцзяне и заявляет, что его лагеря обеспечивают необходимую профессиональную подготовку для борьбы с экстремизмом.

В предложении Нидерландов говорилось, что «в Китае происходит геноцид уйгурского меньшинства», при этом прямо не говорилось, что ответственность за это несет китайское правительство.

Посольство Китая в Гааге заявило в четверг, что любой намек на геноцид в Синьцзяне является «откровенной ложью» и что парламент Нидерландов «сознательно запятнал репутацию Китая и грубо вмешивается во внутренние дела Китая».

Канада приняла необязательное решение о маркировке Отношение Китая к уйгурам Геноцид ранее на этой неделе. В предложении Нидерландов говорится, что меры, принятые китайским правительством, такие как «меры, направленные на предотвращение деторождения» и «создание исправительных лагерей», подпадают под действие Резолюции 260 ООН, широко известной как Конвенция о геноциде. Консервативная партия премьер-министра Марка Рютте проголосовала против этого решения. ‘Большое беспокойство’ Госсекретарь Стив Блок сказал, что правительство не хотело использовать термин «геноцид», поскольку ситуация не была объявлена ​​как таковая ни Организацией Объединенных Наций, ни международным судом. «Положение уйгуров вызывает большую озабоченность», – сказал Блок репортерам после того, как предложение было одобрено, добавив, что Нидерланды надеются сотрудничать с другими странами в этом отношении. Автор предложения, законодатель Хорд Шурдсма из левоцентристской партии D-66, отдельно предложил оказать давление на Международный олимпийский комитет, чтобы перенести зимние Олимпийские игры 2022 года из Пекина. «Признание зверств, которые совершаются против уйгуров в Китае за то, чем они являются, то есть за геноцид, не позволяет миру смотреть в другую сторону и заставляет нас действовать», – сказал он Reuters в ответе на вопросы по электронной почте. READ Потоп в Уттаракханде: извержение ледников в Индии вызвало внезапные наводнения В заявлении на своем веб-сайте посольство Китая в Гааге сообщило, что в последние годы число уйгуров в Синьцзяне растет, и они пользуются более высоким уровнем жизни и большей продолжительностью жизни. «Как бы вы назвали это геноцидом?» Он сказал. «Проблемы, связанные с Синьцзяном, никогда не касаются прав человека, расы или религии, они касаются борьбы с жестоким терроризмом и отделением». Посол Китая в ООН в Женеве в среду обвинил западные державы в использовании уйгурского вопроса для вмешательства во внутренние дела своей страны.