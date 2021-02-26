Китайские уйгуры: парламент Нидерландов стал вторым за неделю, кто обвиняет Пекин в геноциде в Синьцзяне

По словам активистов и экспертов по правам человека, не менее миллиона мусульман содержатся в лагерях в отдаленном западном районе Синьцзяна. Активисты и некоторые западные политики обвиняют Китай в применении пыток, принудительного труда и стерилизации.
Китай отрицает любые нарушения прав человека в Синьцзяне и заявляет, что его лагеря обеспечивают необходимую профессиональную подготовку для борьбы с экстремизмом.
В предложении Нидерландов говорилось, что «в Китае происходит геноцид уйгурского меньшинства», при этом прямо не говорилось, что ответственность за это несет китайское правительство.
Посольство Китая в Гааге заявило в четверг, что любой намек на геноцид в Синьцзяне является «откровенной ложью» и что парламент Нидерландов «сознательно запятнал репутацию Китая и грубо вмешивается во внутренние дела Китая».
В предложении Нидерландов говорится, что меры, принятые китайским правительством, такие как «меры, направленные на предотвращение деторождения» и «создание исправительных лагерей», подпадают под действие Резолюции 260 ООН, широко известной как Конвенция о геноциде.
Консервативная партия премьер-министра Марка Рютте проголосовала против этого решения.
‘Большое беспокойство’
Госсекретарь Стив Блок сказал, что правительство не хотело использовать термин «геноцид», поскольку ситуация не была объявлена как таковая ни Организацией Объединенных Наций, ни международным судом.
«Положение уйгуров вызывает большую озабоченность», – сказал Блок репортерам после того, как предложение было одобрено, добавив, что Нидерланды надеются сотрудничать с другими странами в этом отношении.
Автор предложения, законодатель Хорд Шурдсма из левоцентристской партии D-66, отдельно предложил оказать давление на Международный олимпийский комитет, чтобы перенести зимние Олимпийские игры 2022 года из Пекина.
«Признание зверств, которые совершаются против уйгуров в Китае за то, чем они являются, то есть за геноцид, не позволяет миру смотреть в другую сторону и заставляет нас действовать», – сказал он Reuters в ответе на вопросы по электронной почте.
В заявлении на своем веб-сайте посольство Китая в Гааге сообщило, что в последние годы число уйгуров в Синьцзяне растет, и они пользуются более высоким уровнем жизни и большей продолжительностью жизни.
«Как бы вы назвали это геноцидом?» Он сказал. «Проблемы, связанные с Синьцзяном, никогда не касаются прав человека, расы или религии, они касаются борьбы с жестоким терроризмом и отделением».
Посол Китая в ООН в Женеве в среду обвинил западные державы в использовании уйгурского вопроса для вмешательства во внутренние дела своей страны.