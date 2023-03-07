Китайский воздушный шар означает, что теперь NORAD получает должное внимание, говорит Ванхерк.

Аврора, Колорадо.— После того, как в конце января и начале февраля высотный китайский аэростат-шпион пролетел над Соединенными Штатами, основное внимание общественности было приковано к генералу Гленну Д. Ванхерку, командующему Северным командованием США (NORTHCOM) и Североамериканской воздушно-космической обороной. Командование (НОРАД).

Вопрос, который волнует большинство умов: как это произошло?

ВанХерку пришлось отвечать на сложные вопросы Конгресса и СМИ о том, почему NORAD не может лучше отслеживать объект.

Но для VanHerck этот инцидент стал призывом к оружию. Человек, ответственный за защиту американской родины, наконец, оказался в центре внимания, поскольку Пентагон говорит о все более напористых Китае и России, атакующих своих противников.

«На самом деле, этот высотный дирижабль стал прекрасной возможностью для NORAD и Северного командования Соединенных Штатов привлечь внимание, которого мы, по моему мнению, заслуживаем», — сказал ВанХерк во время панельной дискуссии на симпозиуме AFA Warfare 6 марта.

ВанХерк, работающий с 2020 года, уже давно призывает к повышению способности видеть угрозы, с которыми сталкивается Америка.

«Осведомленность в предметной области: эй, вы не можете сдержать, вы не можете победить что-то, если не можете понять это», — сказал ВанХерк, подчеркнув, что он в первую очередь сосредоточен на этом вопросе.

Более того, по словам ВанХерка, ему также необходимо «информационное господство». Поскольку китайский воздушный шар не демонстрировал «враждебных намерений», ВанХерк не имел права действовать немедленно, и несколько ограниченная информация должна была управлять цепочкой подчинения. Президент Байден узнал о существовании дирижабля только через несколько дней после того, как 28 января он впервые вошел в воздушное пространство США.

«Речь идет о том, чтобы иметь больше времени», — объяснил ВанХерк. «Единственное, чего мне не хватает, так это время президента и министра обороны».

Он сказал, что сам Ван Херк знал о существовании китайской программы воздушных шаров еще в августе 2022 года. Воздушные шары были обнаружены разведывательным сообществом в ходе инцидентов, восходящих к администрации Трампа.

«Двигаясь вперед, теперь мы знаем намного больше», — сказал ВанХерк.

VanHerck хочет в конечном итоге иметь возможность использовать искусственный интеллект и машинное обучение для улучшения своих возможностей обнаружения угроз, имея в виду некоторые возможности, которые обещает концепция совместного управления и контроля Пентагона. Но в случае ВанХерка ему не нужен робот для уничтожения воздушных шаров с искусственным интеллектом. Когда конечной опорой для защиты Соединенных Штатов является их ядерный арсенал, NORAD нуждается в информации.

«Я думаю, что сервисы слишком много внимания уделяют «датчику срабатывания», — сказал ВанХерк, — Нам нужно больше датчиков для лиц, принимающих решения».

Ванхерк добавил: «Я думаю, что мы слишком много внимания уделяем сдерживанию с наказанием, и это не дает нашим старшим руководителям много вариантов. Что нам нужно сделать, так это дать нашим старшим руководителям возможности для создания и заполнения этого пространства. Я бы сказал, сдерживание путем отрицания».

В конечном счете, авария с воздушным шаром послужила тревожным сигналом для всей нации, возможно, к лучшему, сказал ВанХерк.

Радиолокационная сеть Северной системы предупреждения NORAD — это пережиток времен холодной войны, созданный для советских бомбардировщиков. Когда Соединенные Штаты модифицировали свои радары, чтобы не отфильтровывать медленно движущиеся объекты, такие как воздушные шары, NORTHCOM в конечном итоге сбил три потенциально безвредных объекта по приказу президента Джо Байдена.

Китайский дирижабль привлек пристальное внимание миссии NORAD со стороны старших офицеров Пентагона и Западного крыла Белого дома.

Но Ван Херк отметил, что крылатые ракеты представляют собой самую опасную угрозу для американской родины, помимо баллистических ракет, и Россия уже продемонстрировала свою способность запускать крылатые ракеты большой дальности из своего воздушного пространства и атаковать другую страну в своих атаках на Украину. Ван Херк ранее предупреждал, что российские крылатые ракеты воздушного базирования могут представлять потенциальную угрозу для родины. Он также видит возросшую угрозу со стороны подводных лодок с баллистическими ракетами в Атлантическом и Тихом океанах.

Тем временем NORAD занимается модернизацией своей северной системы предупреждения и, наконец, запускает в эксплуатацию новое поколение перехватчиков.

«Мы в значительной степени застряли с тем, что у нас есть в ближайшей перспективе, — сказал ВанХерк. — Я думаю, что будущее обороны страны выглядит совсем иначе, чем сегодня. Это беспилотные автономные платформы, которые могут оставаться без присмотра в течение длительного времени. Они могут создать осознание поля.Мы можем работать с кинетическими и некинетическими стимулами.

Что бы ни ждало оборону Америки от родины в будущем, она, скорее всего, будет располагать лучшими ресурсами, чем в прошлом.

«Здорово, что у нас есть возможность рассказать нашу историю о проблемах, с которыми мы сталкиваемся — проблемах осведомленности в предметной области, с которыми мы сталкиваемся дома», — сказал ВанХерк. волшебно, Похитители хотят поговорить со мной.»