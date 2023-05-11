Китайский грузовой корабль отправляется для пополнения запасов космической станции — Spaceflight Now

Планируется, что китайская космическая станция получит новые материалы, эксперименты и топливо после запуска грузового корабля «Тяньчжоу-6» в 9:22 утра по восточному поясному времени (13:22 UTC) в среду на борту ракеты «Чанчжэн-7».

Ожидается, что беспилотный грузовой корабль автоматически состыкуется с китайской космической станцией Тяньгун позже в среду. Три китайских астронавта на борту орбитальной станции откроют люки и начнут выгрузку оборудования, а внутренние клапаны откроются, чтобы перелить топливо из грузового корабля в резервуары для хранения в основном модуле станции Тяньхэ.

Космический корабль Tianzhu 6 запустил модернизированный дизайн интерьера с увеличенной на 20% полезной нагрузкой, позволяющей перевозить до 7,4 метрических тонны (16 300 фунтов) груза. Грузовой корабль также несет около 1750 кг (3858 фунтов) топлива для поддержки космической станции, из которых около 700 кг (1543 фунта) будут пополнять баки на космической станции Тяньгун.

Модификации Tianzhou 6 в основном находятся внутри космического корабля, чтобы повысить эффективность упаковки герметичного грузового модуля. Космический корабль весил почти 30 000 фунтов (около 13,5 метрических тонн) при запуске, как и предыдущие миссии Tianzhu.

Миссия по снабжению стартовала на 174-футовой (53-метровой) ракете «Чанчжэн-7» с космодрома Вэньчан на острове Хайнань, новейшем и самом южном космодроме Китая. Точное время старта 9:22:51 утра по восточному поясному времени (13:22:51 UTC) было установлено, чтобы совпасть с моментом, когда вращение Земли перенесло стартовую площадку по траектории полета космической станции Тяньгун, что обеспечило быстрое сближение и стыковку.

Китайское судно снабжения «Тяньчжоу-6» на борту ракеты «Чанчжэн-7» стартовало с острова Хайнань в 9:22 утра по восточному поясному времени (13:22 UTC) в погоне за космической станцией Тяньгун. https://t.co/mDC54hmwOZ pic.twitter.com/PN3BQLzTP8 — Космический полет (@SpaceflightNow) 10 мая 2023 г.

Космическая станция Tiangong с экипажем из трех человек вращается на высоте более 230 миль (370 километров) над Землей под углом 41,5 градуса к экватору. Tianzhou 6 — шестой полет китайского корабля снабжения, который по своему назначению аналогичен кораблям SpaceX Dragon, Northrop Grumman Cygnus и российским грузовым кораблям Progress, регулярно доставляющим оборудование на Международную космическую станцию.

Это пятая миссия Тяньчжоу на космическую станцию ​​Тяньгун после испытательного полета в ныне несуществующую китайскую космическую лабораторию Тяньгун-2, испытания, которое проводилось до строительства более крупного комплекса Тяньгун. Tianzhu в переводе с английского означает «небесный корабль».

Ракета «Чанчжэн-7» запустила шесть разгонных двигателей, чтобы подняться со стартовой площадки в Вэньчане с тягой 1,6 миллиона фунтов. Бортовой компьютер наведения приказал ракете направиться на юго-восток над Южно-Китайским морем, чтобы выровняться с орбитой космической станции Тяньгун.

«Чанчжэн-7» — двухступенчатая ракета с четырьмя разгонными ремнями. Ракета израсходовала 45 000 галлонов или 170 кубометров керосина с криогенным жидким кислородом во время 10-минутного набора высоты на орбите.

После отделения от второй ступени «Чанчжэн-7» космический корабль «Тяньчжоу» развернул 6 солнечных батарей и начал запускать двигатели, чтобы отрегулировать подход к стыковке с космической станцией «Тяньгун».

Одежда и еда, в том числе свежие фрукты, были упакованы для экипажа космической станции Тяньгун на борту космического корабля Тяньчжоу 6. По данным Китайского пилотируемого космического агентства, миссия доставит оборудование для поддержки 29 научных экспериментов.

Миссия Тяньчжоу-6 является первым полетом по снабжению космической станции с тех пор, как Китай завершил сборку аванпоста Тяньгун. После завершения строительства станции Тяньгун требуется меньше топлива для маневров на орбите, поэтому китайские аэрокосмические чиновники переключили полезную нагрузку для Тяньчжоу-6 с топливной на сухогрузную.

Топливо на Тяньчжоу-6, которое будет транспортироваться внутри космической станции, включает ксенон для электрической двигательной установки лаборатории Тяньгун.

В конце миссии Тяньчжоу-6 китайские астронавты упакуют мусор в грузовой космический корабль для утилизации, когда пламя снова войдет в атмосферу. Во время стыковки со станцией Тяньгун грузовые корабли Тяньчжоу могут обеспечивать движение для изменения орбиты комплекса.

Следующий экипаж космической станции из трех человек планируется запустить в конце этого месяца в рамках китайской миссии Шэньчжоу-16, за которой вскоре последует возвращение на Землю экипажа Шэньчжоу-15, который живет и работает в комплексе Тяньгун с ноября.

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