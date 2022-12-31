Китайский Зодиак 2023: Что приготовил год Кролика для всех 12 знаков животных

Китайский Новый год 2023 выпадает на воскресенье, 22 января, и этот год является годом Кролика, в частности, Водяного Кролика. Знак кролика является символом долголетия, мира и процветания в китайской культуре, и ожидается, что 2023 год будет годом, полным надежд. Вот что может ожидать каждый знак животного в следующие 12 месяцев.
Кролик (1951, 1963, 1975, 1987, 1999 г.р.)
2023 год — год кролика, и тем, чей год рождения входит в зодиакальный круг, следует приготовиться к невзгодам. Астрологи предлагают «прилагать дополнительные усилия во всем и решать проблемы». Кролики, в этом году не будет гладко, но «радуга придет после бури».
Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000 г.р.)
Согласно китайской астрологии, удача дракона пострадает, но эксперты говорят, что вам «не нужно слишком беспокоиться», потому что счастливые звезды будут направлять вас. В профессиональном плане развитие будет плавным, а любовь будет «относительно устойчивой».
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Обезьяна (1956, 1968, 1980, 1992, 2004 г.р.)
В целом, в 2023 году будет «много взлетов и падений», и, как говорится, Обезьяна будет «воспитана счастливыми звездами». Если к совету гороскопа прислушаются, год будет гладким.
Петух (1957, 1969, 1981, 1993, 2005 г.р.)
Говорят, что в 2023 году петухи «потерпят сопротивление», и удача будет «особенно неблагоприятной». Чтобы преодолеть различные проблемы, сохранять оптимистичный настрой и «сделать больше, чем в прошлом году». Эксперты добавили: «Хотя ваша карьера и финансовые перспективы не очень хороши, ваши любовные перспективы хороши».
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Крыса (1948, 1960, 1972, 1984, 1996 г.р.)
Крыса — первый знак среди двенадцати созвездий, а кролик — четвертый. Эксперты говорят, что первая и четвертая ветви, как правило, подавляют друг друга. Поэтому у Крыс в новом году «будет много трудных проблем».
Телец (1949, 1961, 1973, 1985, 1997 г.р.)
Согласно китайской астрологии, среди 12 знаков животных Бык занимает второе место, а Кролик — четвертое. Второе и четвертое места помогают друг другу, что говорит об удаче в этом году. Но всем, у кого есть знак Быка, рекомендуется усердно работать и «использовать любую возможность, чтобы сделать свой год еще более успешным».
Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2022 г.р.)
Общее состояние Тигра растет по сравнению с 2022 годом, и говорят, что им «суждено чувствовать себя очень комфортно в жизни и на работе». В целом, Тигр — хороший гороскоп, но в процессе будут «некоторые повороты». Людям-Тиграм рекомендуется извлекать полезные уроки из неудач, сохранять спокойствие в трудных ситуациях, чтобы избежать разногласий.
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