Китайский Зодиак 2023: Что приготовил год Кролика для всех 12 знаков животных

Китайский Новый год 2023 выпадает на воскресенье, 22 января, и этот год является годом Кролика, в частности, Водяного Кролика. Знак кролика является символом долголетия, мира и процветания в китайской культуре, и ожидается, что 2023 год будет годом, полным надежд. Вот что может ожидать каждый знак животного в следующие 12 месяцев.

Кролик (1951, 1963, 1975, 1987, 1999 г.р.)

2023 год — год кролика, и тем, чей год рождения входит в зодиакальный круг, следует приготовиться к невзгодам. Астрологи предлагают «прилагать дополнительные усилия во всем и решать проблемы». Кролики, в этом году не будет гладко, но «радуга придет после бури».

Дракон (1952, 1964, 1976, 1988, 2000 г.р.)

Согласно китайской астрологии, удача дракона пострадает, но эксперты говорят, что вам «не нужно слишком беспокоиться», потому что счастливые звезды будут направлять вас. В профессиональном плане развитие будет плавным, а любовь будет «относительно устойчивой».

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