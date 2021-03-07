Китайский зоопарк пытается выдать ротвейлера за волка

Посетители зоопарка Сянвушань в Сяньнине, провинция Хубэй, Китай, были сбиты с толку на этой неделе, когда обнаружили ротвейлера в волчьем загоне. Getty Images / iStockphoto

Собаки – потомки волков, но это не одно и то же – если, кажется, вы не работаете в зоопарке в центральном Китае.

Посетители зоопарка Сянвушань в Сяньнине, провинция Хубэй, Китай, были сбиты с толку на этой неделе, когда обнаружили ротвейлера в волчьем загоне.

Видеоклип посетителя стал вирусным после того, как он снял животное в клетке, говорящее: «Мясо! Ты волк?»

Человек, снявший кадры, сказал Beijing News (через BBC) Персонал сказал ему, что «был волк (когда-то), но он умер от старости».

Местные СМИ сообщили, что работники зоопарка заявили, что собака не появится там вскоре после этого, но в зоопарке, где также есть (настоящие) львы и тигры, есть. Местное управление лесного хозяйства потребовало убрать знак, ведущий к забору.

Туристы наблюдают за гигантской пандой в Нанкинском лесном зоопарке Хуншань во Всемирный день животных, 4 октября 2020 года, в Нанкине, провинция Цзянсу, Китай. VCG через Getty Images

Социальные сети в Китае не дрогнули. На Weibo один из комментаторов сказал: «По крайней мере, я охриплю (это будет больше похоже на оборотня)».

С тех пор зоопарк был вынужден убрать знак “волк”. Ни слова о будущем ротвейлера.