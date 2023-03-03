science

Китайский космический корабль следил за американскими спутниками над Землей

3 марта, 2023
Marfa Fedoroa

Китайский спутник, запущенный в 2018 году, проверил космические аппараты других стран над Землей на геостационарной орбите.

Tongxin Jishu Shiyan Weixing-3 (TJS-3), неопределенно названный коммуникационным экспериментом. Спутникина геостационарную орбиту в конце 2018 года. Затем он запустил небольшой вспомогательный спутник, возможно, для проверки возможностей TJS-3.

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