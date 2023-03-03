Китайский космический корабль следил за американскими спутниками над Землей

Китайский спутник, запущенный в 2018 году, проверил космические аппараты других стран над Землей на геостационарной орбите.

Tongxin Jishu Shiyan Weixing-3 (TJS-3), неопределенно названный коммуникационным экспериментом. Спутники на геостационарную орбиту в конце 2018 года. Затем он запустил небольшой вспомогательный спутник, возможно, для проверки возможностей TJS-3.

Орбитальные данные показывают, что в последние месяцы TJS-3 приближался к спутникам США. Например, аккаунт в Твиттере. Примечания к орбитальному фокусу (Откроется в новой вкладке) сообщил, что спутник дрейфовал вдоль геостационарного пояса, но остановился, чтобы поближе рассмотреть USA 233 и USA 298, которые, как считается, являются военными спутниками связи, управляемыми Космические силы США .

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Обновление миссии TJS-3 p/l 1 (43874/2018-110A), геоинспектор в Китае, сб на 59 ° в.д., первоначально вместе с TJS-3 p/l 2, который переместился на кладбище в декабре 2021 г., начал кружить 5 июля 2022 г. с короткой остановкой рядом с: USA 233 (38070/2012-003A) — 13 сентября 2022 г. US 298 (45465/2020-022B) — 8 февраля 2023 г.16 февраля 2023 г. Узнать больше

Спутники работают на геостационарной орбите (GEO) на высоте 22 236 миль (35 786 километров) над уровнем моря. Земля , где их скорость соответствует вращению планеты, и вы видите, что они кажутся привязанными к одной точке на поверхности внизу. Таким образом, эта орбита высоко ценится за ее использование в связи и других целях.

В то же время космический аппарат, поднявший или опустивший свою орбиту на несколько десятков миль, сможет дрейфовать на запад или восток относительно других спутников, позволяя спутнику со временем пронестись мимо других и мельком увидеть.

Satellite Dashboard, веб-инструмент, который собирает и анализирует данные о космической обстановке (SSA), показывает, что TJS-3 Подойти ближе (Откроется в новой вкладке) Это около 3,8 миль (6,2 км) от USA 233 31 октября 2022 года.

В последние годы американские, российские и китайские спутники начали исследовать спутники друг друга на геосинхронной орбите, используя близкие подходы для получения изображений и других данных.

Это привело к игре, в которой страны стремились познакомиться с космическими кораблями друг друга и проверить свои противокосмические возможности и возможности SSA.

О спутнике TJS-3 известно немного, но Соединенные Штаты и другие страны, несомненно, будут внимательно следить за его перемещением.