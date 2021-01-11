Китайский подводный планер “Хай” обнаружен в водах Индонезии: аналитик Министерства обороны

Часть островов Слаяр в провинции Южный Сулавеси, Индонезия. Сообщалось, что в декабре 2020 года местный рыбак обнаружил у острова Слаяр «ракетоподобный» планер.
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СИНГАПУР. По данным оборонной аналитической компании Guinness, в прошлом месяце глубоко в суверенных водах Индонезии был обнаружен подводный разведывательный дрон китайского происхождения.
«Ракетоподобный» объект с крыльями был идентифицирован как самодельный подводный планер Haiyi или «военно-морское крыло», – сказал Кельвин Вонг, ведущий аналитик по беспилотным системам Джейн, в воскресной заметке.
Сообщается, что местный рыбак нашел параплан у острова Слайяр в индонезийской провинции Южный Сулавеси, прежде чем передать его ВМС Индонезии. Вонг сказал, что это третий идентичный подводный планер, обнаруженный в водах Индонезии за два года.
По словам аналитика, неизвестно, где и почему первоначально был развернут беспилотник, но обнаруженное место находилось «отдельно от международных водных путей и очень далеко от морских притязаний, соседствующих с Китаем».
Вонг отметил, что нет никаких известных китайских научных исследований в водах Индонезии или вокруг них, в которых использовались бы эти планеры в 2020 году. Он сказал, что все подводные дроны, использованные в последней известной операции в декабре 2019 года, были успешно восстановлены.
Военное использование
Аналитик сказал, что подводные планеры обычно используются для проведения научных исследований подводной среды, таких как сбор данных об уровнях хлорофилла и кислорода, а также температуре воды.
Такие данные, добавил он, также полезны для военно-морских операций, особенно в подводной и противолодочной войне.
«Превосходное знание акватории района может позволить подводным лодкам работать более тихо и снизить вероятность обнаружения», – сказал Вонг.
«И наоборот, глубокое знание этих подводных свойств может помочь персоналу (в борьбе с подводными лодками) выследить потенциально враждебные подводные лодки».
Вонг объяснил, что Китай проводит «четко проводимую политику военно-гражданской интеграции», чтобы использовать имеющиеся знания и технологии в гражданской и коммерческой сферах для достижения военных преимуществ. В результате китайские военные, скорее всего, воспользуются “двойным назначением” информации, собираемой подводными планерами.
Вонг отметил, что самые последние подводные планеры, обнаруженные индонезийцами, находились возле стратегических водных путей и узких мест. Аналитик сказал, что он указал, что собранные данные могут быть использованы Китаем для повышения способности своих подводных лодок и надводных истребителей действовать в этих водах.