Китайский подводный планер “Хай” обнаружен в водах Индонезии: аналитик Министерства обороны

Часть островов Слаяр в провинции Южный Сулавеси, Индонезия. Сообщалось, что в декабре 2020 года местный рыбак обнаружил у острова Слаяр «ракетоподобный» планер.

СИНГАПУР. По данным оборонной аналитической компании Guinness, в прошлом месяце глубоко в суверенных водах Индонезии был обнаружен подводный разведывательный дрон китайского происхождения.

«Ракетоподобный» объект с крыльями был идентифицирован как самодельный подводный планер Haiyi или «военно-морское крыло», – сказал Кельвин Вонг, ведущий аналитик по беспилотным системам Джейн, в воскресной заметке.

Сообщается, что местный рыбак нашел параплан у острова Слайяр в индонезийской провинции Южный Сулавеси, прежде чем передать его ВМС Индонезии. Вонг сказал, что это третий идентичный подводный планер, обнаруженный в водах Индонезии за два года.

По словам аналитика, неизвестно, где и почему первоначально был развернут беспилотник, но обнаруженное место находилось «отдельно от международных водных путей и очень далеко от морских притязаний, соседствующих с Китаем».

Вонг отметил, что нет никаких известных китайских научных исследований в водах Индонезии или вокруг них, в которых использовались бы эти планеры в 2020 году. Он сказал, что все подводные дроны, использованные в последней известной операции в декабре 2019 года, были успешно восстановлены.