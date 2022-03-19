Китайский чиновник назвал санкции против России все более «возмутительными»

ПЕКИН (Рейтер) — Высокопоставленный чиновник китайского правительства заявил в субботу, что санкции, введенные западными странами в отношении России из-за Украины, становятся все более «возмутительными».
Заместитель министра иностранных дел Ли Юйчэн также признал точку зрения Москвы на НАТО, заявив, что альянс не должен расширяться на восток, загоняя ядерную державу, такую как Россия, «в угол».
Китай пока не осудил действия России на Украине и не назвал их вторжением, хотя и выразил глубокую обеспокоенность по поводу войны. Пекин также выступил против экономических санкций России в отношении Украины, которые, по его словам, являются односторонними и не санкционированы Советом Безопасности ООН.
«Санкции против России становятся все более и более постыдными», — заявил Ли на форуме по безопасности в Пекине, добавив, что российских граждан лишают зарубежных активов «без всякой причины».
«История снова и снова доказывает, что санкции не могут решить проблемы. Санкции только навредят простым людям, повлияют на экономическую и финансовую систему… и ухудшат состояние мировой экономики».
Россия описывает свои действия на Украине как «спецоперацию», которая, по ее словам, предназначена не для оккупации территории, а для уничтожения военного потенциала ее соседей и ареста тех, кого она считает опасными националистами.
Белый дом сообщил, что во время телефонного разговора между Джо Байденом и Си Цзиньпином в пятницу президент США предупредил своего китайского коллегу о «последствиях», если Пекин окажет материальную поддержку российскому нападению.
Москва потребовала от НАТО юридически обязывающих гарантий прекращения расширения и возвращения к границам 1997 года.
«Это стремление к абсолютной безопасности (со стороны НАТО) ведет именно к абсолютной незащищенности», — сказал Лу. «Последствия запихивания сверхдержавы, особенно ядерной энергетики, в невообразимый угол».
Президент Владимир Зеленский заявил на этой неделе, что Украина может принять международные гарантии безопасности, которые не достигли ее долгосрочной цели вступления в НАТО.
(Отчетность Райана Ву; редактирование Фрэнсиса Керри)
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