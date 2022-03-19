Китайский чиновник назвал санкции против России все более «возмутительными»

ПЕКИН (Рейтер) — Высокопоставленный чиновник китайского правительства заявил в субботу, что санкции, введенные западными странами в отношении России из-за Украины, становятся все более «возмутительными».

Заместитель министра иностранных дел Ли Юйчэн также признал точку зрения Москвы на НАТО, заявив, что альянс не должен расширяться на восток, загоняя ядерную державу, такую ​​как Россия, «в угол».

Китай пока не осудил действия России на Украине и не назвал их вторжением, хотя и выразил глубокую обеспокоенность по поводу войны. Пекин также выступил против экономических санкций России в отношении Украины, которые, по его словам, являются односторонними и не санкционированы Советом Безопасности ООН.

«Санкции против России становятся все более и более постыдными», — заявил Ли на форуме по безопасности в Пекине, добавив, что российских граждан лишают зарубежных активов «без всякой причины».

«История снова и снова доказывает, что санкции не могут решить проблемы. Санкции только навредят простым людям, повлияют на экономическую и финансовую систему… и ухудшат состояние мировой экономики».

Россия описывает свои действия на Украине как «спецоперацию», которая, по ее словам, предназначена не для оккупации территории, а для уничтожения военного потенциала ее соседей и ареста тех, кого она считает опасными националистами.

Белый дом сообщил, что во время телефонного разговора между Джо Байденом и Си Цзиньпином в пятницу президент США предупредил своего китайского коллегу о «последствиях», если Пекин окажет материальную поддержку российскому нападению.

Москва потребовала от НАТО юридически обязывающих гарантий прекращения расширения и возвращения к границам 1997 года.

«Это стремление к абсолютной безопасности (со стороны НАТО) ведет именно к абсолютной незащищенности», — сказал Лу. «Последствия запихивания сверхдержавы, особенно ядерной энергетики, в невообразимый угол».

Президент Владимир Зеленский заявил на этой неделе, что Украина может принять международные гарантии безопасности, которые не достигли ее долгосрочной цели вступления в НАТО.

(Отчетность Райана Ву; редактирование Фрэнсиса Керри)