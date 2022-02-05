Китайско-российская дружба без границ раздражает США

У США есть собственные отношения с Пекином, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга для прессы в пятницу, когда его спросили о том, как президент Байден относится к укреплению связей между Россией и Китаем «через призму его более широких внешнеполитических целей». вопросы повестки дня».

«Ну, мы — президент рассматривает — рассматриваем так, как у нас свои отношения с Китаем», — сказала Псаки, несколько уклонившись от первоначального вопроса и уйдя в вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен недавно говорил с министром иностранных дел Китая Ван И и «подчеркивал глобальные риски для безопасности и экономики, связанные с дальнейшей российской агрессией против Украины», добавила Псаки.

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Мы также сообщали, что дестабилизирующий конфликт в Европе затронет интересы Китая во всем мире. И, конечно же, Китай должен это знать», — подчеркнула она.

Ситуация вокруг Украины была одним из центральных направлений внешней политики США в последние несколько месяцев, при этом высокопоставленные чиновники и СМИ неоднократно предупреждали о якобы надвигающемся «вторжении» в страну со стороны России. Москва последовательно отрицала наличие подобных планов.

Обсуждение того, как Олимпийские игры в Пекине помогли еще больше укрепить союз Китая и России против США, а холодная война уже не такая холодная. @The_Newsmakers https://t.co/aJ4yqzePDi с помощью @YouTube pic.twitter.com/ETEwnmaPRz — Ашок Суэйн (@ashoswai) 4 февраля 2022 г.

Ранее в тот же день Россия и Китай выступили с большим совместным заявлением, в котором объявили о своих планах по углублению сотрудничества в целом ряде областей. Заявление прозвучало на фоне визита президента России Владимира Путина в Китай по приглашению его коллеги, председателя КНР Си Цзиньпина.

«Дружба между двумя государствами не имеет границ, нет «запретных» сфер сотрудничества», — говорится в заявлении.

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Две страны провозгласили совместную позицию по расширению НАТО – одному из главных вопросов в напряженных отношениях с Западом для Москвы. «Стороны выступают против дальнейшего расширение НАТО и призыв к Североатлантическому альянсу воздерживаться от идеологических подходов времен холодной войны», — говорится в заявлении, в котором содержится призыв к возглавляемому США блоку «уважать суверенитет, безопасность, [and]интересы других стран».