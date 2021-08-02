Китай и Россия проведут совместные антитеррористические учения в России и Новосибирске в октябре 2019 года. Фото: cnsphoto

Россия собирается присоединиться к военным учениям с Китаем с 9 по 13 августа в Объединенном центре тактической подготовки Циндунся в китайском автономном районе Нинся-Хуэй. Военная подготовка вместе защищает региональную безопасность и стабильность.

Целью учений является координация всеобъемлющего всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Россией в новую эпоху. По словам Ву, это будет способствовать дальнейшему углублению практического сотрудничества и традиционной дружбы между двумя армиями и еще больше выразит приверженность и способность обеих сторон бороться с экстремистскими силами и поддерживать региональный мир и безопасность.

Это руководство называется «Запат / Взаимодействие-2021». Китай и Россия испытают широкий спектр самолетов, артиллерийских орудий и бронетехники для совместной разведки, раннего оповещения, а также средств электронной информационной атаки и нанесения ударов. «Связь» включает в себя множество служб, в том числе военных и военно-воздушных сил.

Это будет комплексная совместная операция “земля-воздух”, и ее основной целью станут силы, представляющие угрозу региональной безопасности; То есть «три силы» – силы терроризма, экстремизма и сепаратизма.

Это первый раз, когда российские войска вошли на военную базу в Циндао. Это первые совместные учения, проводимые в Китае после вспышки эпидемии Govt-19. Это наглядно демонстрирует растущее взаимное доверие между вооруженными силами Китая и России. Китайско-российское военное сотрудничество становится все ближе, от предыдущих учений в нетрадиционных оборонных областях до всех уровней подготовки по всем предметам.

В контексте всеобъемлющего всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Россией в новую эру Пекину и Москве необходимо укрепить взаимное доверие в военной сфере. Более того, продолжающиеся репрессии со стороны западных держав, возглавляемых США, вынудили две страны наладить более тесное военное сотрудничество. «Три силы» по-прежнему представляют серьезную угрозу для стран Центральной Азии, Китая и России. Необходимо укреплять единство Пекина и Москвы в этом вопросе.

В сообщении Newsweek в четверг говорится, что Китай и Россия проведут совместные учения, «как последние американские войска, покинувшие Афганистан». В нем говорилось, что основными целями обучения были «политические и тактические».

Однако важно отметить, что совместные тренировки – обычное дело. Это было запланировано в начале прошлого года. Таким образом, это обучение не предназначено для третьих лиц. Приближаются военные учения между Китаем и Россией. Обе страны провели различные учения в традиционных и нетрадиционных областях для поддержания мира и стабильности в регионе.

Что касается того, актуальны ли эти совместные учения для ситуации в Афганистане, ключевой вопрос заключается в том, останется ли Афганистан уязвимым перед угрозами «трех сил». Китай, Россия и Шанхайская организация сотрудничества (SEO) стремятся подавить «три силы». Следовательно, это упражнение не нацелено на конкретную сторону. Некоторые американские СМИ больше обеспокоены совместными китайско-российскими учениями.

Но на самом деле Вашингтон создает больше проблем вокруг Пекина и Москвы. Безрассудный выход из Афганистана вызвал хаос в стране. Вашингтон может вклиниваться в Центральную Азию, угрожать российско-китайским отношениям, или нам следует опасаться даже солидарности и солидарности ШОС. В ответ на тот факт, что Вашингтон вызывает еще больший хаос во всем мире, Соединенным Штатам необходимо дать понять, что Пекин и Москва не должны вместе вмешиваться в региональные дела. Пекин и Москва являются важными опорными силами для поддержания мира и стабильности в регионе.

Автор – китайский военный эксперт и телекомментатор. Комментарий @ globaltimes.com.cn