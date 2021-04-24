Китайско-российский лунный проект стремится к глобальному прогрессу – космическое управление Китая – наука и космос

Пекин, 24 апреля. / ТАСС /. Национальное космическое управление Китая (CNSA) заявило в субботу, что усилия Китая и России по созданию международной исследовательской базы на Луне направлены на ускорение общего социально-экономического прогресса.

Согласно заявлению, обе стороны будут вести широкомасштабное сотрудничество для создания международной исследовательской базы на Луне на основе диалога, совместных усилий и принципа коллективного использования, что будет способствовать прогрессу человечества в области космических технологий и социальной сферы. и экономическое развитие.

Вице-президент CNSA У Яньхуа указал в заявлении, что проект создания китайско-российской спутниковой базы должен стать важным вкладом в долгосрочную программу Организации Объединенных Наций по стимулированию космической деятельности.

В марте президент Роскосмоса Дмитрий Рогозин и директор CNSA Чжан Кэцзянь от имени правительств двух стран подписали Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в создании Международной лунной научной станции. Взаимодействие двух стран включает изучение лунной поверхности и реализацию совместных проектов на естественной лунной орбите Земли.