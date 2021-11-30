Китайско-российское сотрудничество в области энергетики ускоряется — Global Times

Российское грузовое судно с китайской техникой и транспортными средствами отправилось в понедельник из Хэйхэ в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян в порт Благовещенск в России. По мере похолодания река Хилонг, которая граничит с Китаем и Россией, переходит в период закрытия зимой, потому что самая низкая температура в регионе упала ниже 0 C, и ожидается, что запасы скоро уйдут. Фото: VCG

Сотрудничество между Китаем и Россией в области энергетики ускоряется: на энергоресурсы приходится около трети двусторонней торговли за первые три квартала 2021 года, и лидеры двух стран направили поздравительные письма на ключевой форум сотрудничества в области энергетики.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин направили поздравительные письма 3-му китайско-российскому энергетическому торговому форуму, который проводился онлайн и офлайн в Пекине и Москве в понедельник.

Лидеры подчеркнули важность сотрудничества в области энергетики и выразили надежду, что глубина и масштабы сотрудничества в области энергетики будут увеличиваться.

По мере того, как две страны продолжают укреплять дружественные партнерские отношения, многоплановое энергетическое сотрудничество приносит новые выгоды, поскольку с наступлением зимы Китай в значительной степени обуздал энергетический кризис.

Двустороннее торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между Китаем и Россией стало более всесторонним и глубоким, аналитики отмечают прогресс, достигнутый в ходе 3-го Китайско-российского энергетического торгового форума.

Председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин сказал, что китайские и российские компании собираются подписать 20 ключевых соглашений, в том числе о поставках энергии, передаче технологий, совместных исследованиях, доступе к закупкам и обучении персонала, сообщает российское информационное агентство Sputnik.

Чечин сказал, что обеим странам следует рассмотреть возможность совместной разработки и совершенствования низкоуглеродных технологий и искусственного интеллекта в нефтегазовом секторе.

Мероприятие является бизнес-форумом, совместно спонсируемым китайской нефтяной компанией Petrosena и российской нефтяной компанией «Роснефть», и направлено на содействие совместному развитию в области нефти и газа, электроэнергии, угля, новой энергетики и энергетического оборудования. Во втором выпуске, который состоялся в 2019 году, было подписано 18 договоров.

«Энергетическое сотрудничество — огромная часть сотрудничества между Китаем и Россией, поскольку две страны работают вместе в области энергетики», — сказал Global Times Линь Покианг, директор Китайского центра энергетических экономических исследований при университете Сямэнь. Понедельник.

По словам Линь, благодаря некоторым преимуществам это партнерство, предполагающее обмен рынками и ресурсами, продлится долгое время, поскольку спрос Китая на российские нефть и газ продолжает двигаться в сторону возобновляемых источников энергии.

Линь сказал, что дружественные двусторонние отношения также добавляют Китаю энергетическую безопасность.

Согласно данным Национального управления энергетики Китая, опубликованным в понедельник, китайско-российская торговля энергоносителями достигла 34,9 миллиарда долларов за первые три квартала этого года, что составляет 34,3 процента от общего объема двусторонней торговли.

Значительно выросла торговля природным газом и углем, при этом ее объем увеличился более чем на 60 процентов в годовом исчислении.

После того, как северо-восточные провинции Китая столкнутся с энергетическим кризисом в октябре, объем электронной торговли между Китаем и Россией резко увеличится с первых 700 миллионов киловатт-часов (кВтч) до 1,64 миллиарда киловатт-часов в четвертом квартале. Ожидается, что в течение года импорт электроэнергии из России увеличится примерно на треть и достигнет 4 млрд кВтч.

Об этом сотрудничестве объявляют крупные энергетические проекты. Строительные работы на 7-м и 8-м энергоблоках Тяньваньской атомной электростанции, а также на 3-м и 4-м энергоблоках Ссудапуской атомной электростанции начались в мае этого года, и работы идут гладко.

Первая партия крупномасштабного оборудования для атомной электростанции Сюдапу в северо-восточной китайской провинции Ляонин, главного уловителя российского ядерного реактора Сюдапу Блок 3, прибыла в порт Хулудао в Ляонине после 90-дневного плавания. из Санкт-Петербурга. Согласно сообщению СМИ в понедельник. Является важным компонентом оборудования безопасности атомной электростанции.

Средняя (китайская) часть проекта газопровода Китай-Россия по восточному направлению была завершена в 2020 году, и работа ведется стабильно. Ожидается, что в этом году объем газа составит около 10 миллиардов кубометров.

За первые три квартала этого года двусторонняя торговля Китая и России достигла 102 миллиардов долларов, увеличившись на 29,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и впервые в истории достигла 100 миллиардов долларов.